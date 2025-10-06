Arturo Vidal destroza a Nicolás Córdova y rechaza llegada de Manuel Pellegrini a La Roja

Arturo Vidal criticó duramente el proceso que ha liderado Córdova en La Roja Sub 20 y abordó la idea de que llegue Pellegrini a la Selección.

Este lunes, Arturo Vidal criticó duramente a Nicolás Córdova y al desempeño que ha mostrado La Roja en el Mundial Sub 20, donde clasificó a octavos de final gracias al criterio del fair play, y junto con ello, se refirió a la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma como DT de la Selección Chilena de cara al próximo proceso mundialista.

El volante de Colo Colo fue categórico con respecto a Córdova: “No me gusta. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado en la Sub 20“, declaró a TNT Sports.

A lo que agregó: “Es una opinión personal. No sé qué opinarán los demás, pero hay muchos entrenadores chilenos que están mejor preparados que él“.

Siguiendo en esa línea, el King expresó: “No entiendo a lo que juega (la Selección). Sí les veo muchas ganas a los muchachos. Están haciendo todo lo posible, pero más allá no puedo decir porque no hay una idea, no hay una forma de atacar o de defender. Entonces, no sé. Lo disfruto porque veo a muchachos con muchos sueños que están con muchas ganas de mostrarse. No puedo opinar de algo que no he visto. No sé cuanto tiempo lleva trabajando, que no se ha visto el trabajo“.

Arturo Vidal abordó la posibilidad de que Manuel Pellegrini llegue a La Roja

Por otro lado, Arturo Vidal se refirió a la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma el banquillo de La Roja.

“Siempre se nombra, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la Selección. Nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de Selección. En equipos le ha ido muy bien, todos lo sabemos”, expuso.

“Acá en el fútbol chileno no sé cómo le fue. No sé si ha trabajado con jugadores chilenos, solo con Matías (Fernández). Entonces, es difícil. Prefiero que siga en lo que está. Lo ha hecho muy bien. Es difícil colocar a un nombre como Pellegrini en la Selección”, añadió.

Considerando lo anterior, planteó que lo ideal sería “tener un nexo entre exfutbolistas, cuerpo técnico y dirigentes, pero no sé si eso pase, cuando yo sea entrenador. Los que hemos pasado por la Selección, que hemos vivido mundiales, cosas en Europa somos los encargados para hacer un proceso importante y que los jugadores nos crean. Si los juntas a todos se puede hacer algo importante, como lo que pasó en Argentina”.