La U y Palestino por Copa Sudamericana: a qué hora, dónde verlo y las formaciones

En el Estadio Nacional y sin público se disputará este miércoles 4 de marzo el partido único en que la U y Palestino buscarán su paso a la próxima fase de la Copa Sudamericana 2026.

Por sorteo, la U jugará en condición de local, por lo que se le aplicará la sanción que le impuso la Conmebol tras los desmanes registrados el año pasado en Buenos Aires, cuando los azules se enfrentaron a Independiente de Avellaneda por el mismo torneo continental.

A raíz de los hechos de violencia perpetrados por los hinchas de ambos equipos, el ente rector del fútbol sudamericano sancionó a los dos clubes con siete partidos sin público en condición de local y otros siete como visitante.

A qué hora ver el partido entre la U y Palestino por Copa Sudamericana

El equipo que gane en este partido avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y, en caso de empate en los 90 minutos, la U y Palestino definirán su paso a través de lanzamientos penales.

El duelo entre el equipo universitario y el cuadro de colonia está programado para las 21:30 horas y será arbitrado por el brasileño Raphael Claus. Su compatriota, Pablo Conçalves, estará encargado del VAR.

Dado que se jugará sin público, quienes deseen ver el trascendental duelo tendrán que hacerlo a través de DSports o mediante el streaming DGO.

Las probables formaciones de los equipos son:

U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón; Fabián Hormazábal, Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero e Israel Poblete.

Palestino: Sebastián Pérez; Dylan Zúñiga, José Bizama, Vicente Espinoza, Ian Garguez; Julián Fernández, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Nelson Da Silva; Jonathan Benítez y Martín Araya.