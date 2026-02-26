La revancha de Omar Carabalí, el nuevo héroe de O’Higgins

A 10 minutos del final del partido, el arquero de Colo Colo se lanzaba con los pies en vez de con el cuerpo tras un centro a ras de suelo por derecha. Fue un movimiento poco ortodoxo, criticado por los comentaristas, que permitió la victoria de River Plate en el Estadio Monumental. Bajo los tres palos estaba Omar Carabalí, en lo que había sido su primer y único partido por Copa Libertadores antes de este 2026; hoy, a cuatro años de ese encuentro, el golero tuvo su revancha en la portería de O’Higgins.

“Esta es la oportunidad que estaba esperando carajo, es mi momento“, indicó emocionado el portero a ESPN tras el partido en el Arena Fonte Nova. La algarabía no era menor: acababan de eliminar a Bahía de Brasil en su propia casa y en penales.

Cuando su equipo más lo necesitaba, Carabalí atajó el tercer lanzamiento estirándose a su derecha, igualando una serie en la que el Capo de Provincia iba un gol por detrás. Y en el quinto, con Everton Ribeiro al frente, aguantó. Como si de reflejos de lince se tratara, en un movimiento ágil se inclinó lo suficiente a su izquierda. En solo un instante, el arquero tuvo su revancha de aquella noche de 2022.

La larga vuelta de Omar Carabalí, el nuevo héroe de O’Higgins

Formado en Colo Colo, el ecuatoriano nacionalizado chileno tuvo pocas oportunidades en su primer año hasta que en 2020 se fue a préstamo a San Luis. En el elenco quillotano hizo sus primeras armas, convirtiéndose en opción para el arco del Cacique y entrando en la órbita de la Selección Nacional adulta tras pasos por categorías inferiores.

Sin embargo, su retorno a los albos no fue exitoso, siendo relegado al banquillo gran parte de 2021, misma tónica que se dio luego en 2022. Con los pocos minutos que le daba el Popular, salió nuevamente a préstamo en 2023, esta vez a Unión La Calera. En los cementeros encontró la regularidad que buscaba y al año siguiente volvió a intentar suerte en Colo Colo, que tras la primera rueda lo cedió a Audax Italiano, donde tampoco logró sumar minutos.

Finalmente, llegó libre este año a O’Higgins, donde ha disputado el 100% de los minutos disponibles. Y con pocos partidos en el cuerpo, ya logró dejar huella entre los hinchas durante la incipiente temporada internacional de los celestes. “Fueron al hotel, están locos. Viajaron no sé cuántos kilómetros a apoyarnos, confiaron en esto, en el grupo, en el equipo, en el proceso. Estamos demasiado contentos“, reflexionó tras la victoria ante Bahía.

Ahora los rancagüinos se preparan para la fase 3 de la Copa Libertadores. Su rival saldrá de la llave entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela. Este viernes conocerán la programación de sus encuentros, pactados a jugarse entre las semanas del 3 y 12 de marzo. En caso de ganar aquel cruce, avanzarían a fase de grupos de la competición, mientras que si caen, jugarán la misma instancia de grupos, pero en la Copa Sudamericana.