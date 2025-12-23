La U vs Palestino y Cobresal vs Audax: programación, sedes y dónde ver la fase previa de Copa Sudamericana 2026

Conmebol dio a conocer la programación de la Copa Sudamericana 2026, donde los clubes chilenos se enfrentarán con el objetivo de acceder a la fase de grupos.

La Copa Sudamericana 2026 comienza a tomar forma y los clubes chilenos ya tienen fecha, horario y estadio para disputar la primera fase del certamen, donde la U de Chile, Palestino, Cobresal y Audax Italiano buscarán su lugar en la fase de grupos.

Universidad de Chile recibirá a los Árabes, mientras que los Mineros harán lo propio ante los Tanos. Estos cruces fueron sorteados la semana pasada, pero este martes se dieron conocer las programaciones de los partidos por parte de Conmebol.

Cuándo y a qué hora juegan los clubes chilenos en la Copa Sudamericana 2026

El primer duelo entre equipos chilenos lo protagonizarán Cobresal y Audax Italiano, que medirán fuerzas el martes 3 de marzo a partir de las 21:30 horas.

Producto de las exigencias del ente rector del fútbol sudamericano, Cobresal no podrá ejercer la localía en el Estadio El Cobre situación por la cual tendrán que moverse a Calama para jugar en el Zorros del Desierto.

Por otro lado, la U de Chile enfrentará a Palestino en el Estadio Nacional el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas, en un duelo que no contará con público en sus tribunas debido a la sanción que se encuentran cumpliendo los Azules tras los incidentes contra Independiente en la edición de este año.

Dónde ver en vivo la Sudamericana 2026

Cobresal vs Audax Italiano y Universidad de Chile vs Palestino se podrán ver en vivo en TV a través de la señal de DSports de DirecTV, mientras que de forma online, ambos cotejos estarán disponibles en la plataforma DGO.