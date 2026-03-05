VIDEO – La alegría duró poco: La U queda fuera de Copa Sudamericana tras agónico triunfo de Palestino

Las sonrisas que trajo la victoria ante Colo Colo pasaron al olvido tras quedar sin torneos internacionales en el CDA.

AGENCIA UNO

La U dejó rápidamente atrás las sonrisas que dejó el triunfo ante Colo Colo en el Superclásico, luego que quedara eliminada de forma agónica de la Copa Sudamericana a manos de Palestino.

En un Estadio Nacional vacío, los dirigidos por Paqui Meneghini fueron ampliamente superados por los hombres de la Nona Muñoz, los que se generaron las mejores ocasiones de gol y mostraron que lo visto en el Monumental solo fue un espejismo.

Para empeorar las cosas, el refuerzo estrella de la U, Juan Martín Lucero, salió lesionado a poco empezar el duelo, profundizando la crisis ofensiva de los azules, quienes también tienen a Octavio Rivero fuera de la convocatoria por problemas crónicos en la rodilla.

El “hospital azul” creció con la salida obligada de Bianneider Tamayo, por lo que no extrañó que a los 85 minutos Palestino abriera la cuenta, gracias a una anotación de Nelson Da Silva, que conectó de cabeza un centro de César Munder tras una desaplicación de la defensa.

Sin embargo, la U se ilusionó con los penales, ya que Maximiliano Guerrero marcó el empate a los 90+4, pero la esperanza se desvaneció 60 segundos después cuando Ian Garguez puso el 2-1 definitivo tras otra asistencia de Munder.

Con esto, uno de los grandes objetivos de la Universidad de Chile de Paqui, jugar una copa internacional, se fue al tacho de la basura y ahora solo queda el Torneo Nacional y la Copa de Liga.