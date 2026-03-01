VIDEO – Superclásico: el gol de Zaldivia que le dio el triunfo a la U en el Monumental

El gol del defensa azul es el primero en un Superclásico y también el primero que marca contra su ex equipo.

La Universidad de Chile se adjudicó el triunfo en una nueva edición del Superclásico con un único gol ejecutado por Matías Zaldivia. La victoria toma mayor fuerza tomando en cuenta que ocurrió en el Estadio Monumental, la casa de Colo Colo.

El único tanto del encuentro ocurrió en el minuto 68 cuando el jugador azul remató desde dentro del área, dejando al portero albo, Fernando De Paul, sin opción alguna.

Esto ocurrió gracias al el servicio de Marcelo Morales, el cual osciló Juan Martín Lucero, lo que permitió al defensa meter el balón en el pórtico rival.

El gol de Matías Zaldivia es el primero en un Superclásico y también el primero que marca contra su ex equipo. Tras el triunfo azul, el jugador señaló a TNT Sports que estaba “muy contento por este grupo y el cuerpo técnico, la verdad que necesitábamos los tres puntos, una victoria sabía que puede descomprimir todo y a darnos un impulso para lo que será el miércoles, que es un objetivo grandísimo que tenemos”.

Sobre su gol, “lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grande, ayudó para ganar y por eso lo grité“.

Con este triunfo, Colo Colo desciende al quinto puesto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con nueve puntos. En tanto, la Universidad de Chile, que se llevó los tres puntos, se ubicó en el décimo lugar con un total de seis.