Chile contra Australia en final de clasificatorias al Mundial de hockey césped femenino: a qué hora y dónde verla

El Mundial se disputará en agosto de este año en Bélgica y Países Bajos.

AGENCIA UNO.

La Selección Chilena femenina de hockey césped clasificó al Mundial 2026 tras derrotar por penales a su similar de Japón, con lo que también accedió a la final de las clasificatorias, en las que este domingo enfrentará a Australia.

El partido de las Diablas ante las asiáticas terminó igualado a un gol por lado, gracias a un tanto en el último minuto de las chilenas, tras lo cual las nacionales fueron más efectivas en la tanda de penales.

La Roja de hockey césped ya se enfrentó en la fase de grupos a las oceánicas en el segundo partido de la fase de grupos, a las que vencieron por 2 goles a 1.

Las clasificatorias para el mundial que se jugará en Bélgica y Países Bajos en agosto de 2026 se llevan a cabo en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, del Parque Estadio Nacional.

Dónde y a qué hora ver la final de hockey entre Chile y Australia

De acuerdo con lo previsto, la Selección Chilena femenina de hockey césped jugará ante las oceánicas este domingo, a partir de las 20:15 horas.

Quienes deseen ver la final entre Chile y Australia podrán hacerlo tanto a través de la televisión abierta, como por diversas plataformas.

En concreto, las opciones son: