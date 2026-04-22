Entre las funciones que fueron pagadas se incluyen apoyo directo al entonces presidente electo, coordinación logística, preparación de ceremonias y labores comunicacionales.

AGENCIA UNO.

Una investigación periodística reveló que 11 integrantes de la denominada Oficina del Presidente Electo (OPE), vinculada al actual mandatario José Antonio Kast, recibieron transferencias y pagos desde el Palacio de La Moneda por trabajos realizados antes del cambio de mando del 11 de marzo de 2026.

De acuerdo con lo publicado por La Segunda, los montos corresponden a labores realizadas entre el 9 de enero y el 10 de marzo, es decir, previo a la asunción oficial del jefe de Estado.

En ese contexto, los pagos aparecen registrados en la plataforma de Transparencia de Presidencia bajo actividades relacionadas con el proceso de cambio de mando.

Entre las funciones descritas se incluyen apoyo directo al entonces presidente electo, coordinación logística, preparación de ceremonias y labores comunicacionales.

Pagos desde La Moneda antes del mando: revelan transferencias a equipo de Kast previo al 11 de marzo

La nómina incluye a Cristián Valenzuela, actual asesor del Segundo Piso, quien habría recibido $1.500.000; Benjamín Jadue obtuvo $666.667; y Catalina Ugarte, actual jefa de gabinete, con $1.166.667. También figuran Emilio Court con $333.333, Julio Feres, actual director administrativo de La Moneda, con $1.500.000, y Víctor Valdés con $666.667.

Asimismo, aparecen los periodistas Tomás Celedón recibió $400.000, María Paz Fadel con $1.166.667, Uziel Gómez con $833.333, María Ignacia Porcile obtuvo $833.333 y Sergio Turra con $1.000.000.

El antecedente podría reabrir cuestionamientos sobre el financiamiento de la OPE, ya que en febrero el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, había asegurado que dicha estructura operaba con recursos propios, descartando el uso de fondos públicos.