La sigilosa salida de Israel Castro del IND: lo que hay detrás del cruce entre el organismo y Chile Hockey, y la polémica cancelación de Loserville

El festival de rock Loserville coincidía con la programación de la final del Mundial de Hockey Junior que se disputa en nuestro país, lo cual desató los reclamos de Las Diablas y de la Federación de Hockey, cuya presión provocó que el IND cediera y reagendara el evento.

Toda una polémica se ha generado a raíz de la cancelación del festival Loserville por parte del Instituto Nacional de Deportes (IND), cuyo evento estaba programado para el sábado 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional, lo que coincidía con la final del Mundial de Hockey Césped Femenino Junior 2025.

Dicha determinación se dio a conocer después de que Las Diablas Junior y la Federación de Hockey emitieron duros descargos a través de redes sociales, donde cuestionaron el impacto operativo de la simultaneidad de ambos eventos, por los niveles de ruido y los efectos en la transmisión televisiva hacia más de 100 países, ya que el horario de la definición del certamen había pasado de las 20:15 a las 11:15 horas.

“Se ha determinado reagendar el recital programado para el sábado 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional“, informó el IND esta mañana, con el fin de “priorizar la actividad deportiva y garantizar que la final mundialista se lleve a cabo en las condiciones operativas que un evento de esta relevancia requiere”.

El cruce entre IND y Lotus por la cancelación del festival Looserville

Frente a esta decisión, la productora Lotus, que estaba a cargo de la realización del festival de rock metal que contemplaba el regreso de Limp Bizkit a Chile, manifestó su molestia y calificó lo de este martes como “un acto de autoridad, inesperado y sin precedentes que afecta gravemente a la cultura musical”.

“Esta situación debió haber sido prevista y comunicada antes del 5 de noviembre, fecha en que nuestra solicitud de arriendo fue aceptada formalmente y sin observaciones. Es importante aclarar que Lotus contaba con la confirmación oficial del Parque Estadio Nacional y del IND, con el contrato de arrendamiento firmado, y todas las autorizaciones que permitían el correcto desarrollo de Loserville, como lo solicita la ley, la Delegación Presidencial y demás autoridades correspondientes”, añadieron.

Por su parte, la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), emitió un comunicado manifestando la molestia por la cancelación “de manera unilateral y con el montaje en pleno desarrollo”.

“Esta acción no solo afecta a una productora: perjudica directamente a miles de consumidores. El respeto al público —y a sus derechos como consumidores— debe ser un mínimo irrenunciable. Además, este hecho genera una situación que afecta directamente la confianza internacional, porque incluso los artistas extranjeros y sus equipos quedan sin certeza respecto al lugar donde finalmente se presentarán. Esto afecta la imagen país, instalando dudas sobre la seriedad, estabilidad y profesionalismo con que Chile gestiona su infraestructura cultural y deportiva”, cuestionaron.

Cómo el IND cedió tras los reclamos de Las Diablas Junior y la Federación de Hockey

En primer lugar, desde el IND señalaron a EL DÍNAMO que la determinación de facilitar el recinto para el evento musical fue de la administración del Parque Estadio Nacional, la cual está a cargo del argentino Facundo Maza. No obstante, “más que atribuir una responsabilidad puntual, el Parque Estadio Nacional administra diversas solicitudes y procura que múltiples actividades convivan de manera armónica. En la mayoría de los casos esto funciona adecuadamente. De todas maneras, ya estamos reforzando los mecanismos de coordinación para evitar que una situación como esta vuelva a repetirse“, aseguraron.

Respecto a las solicitudes y plazos, mencionaron que “durante septiembre se ingresó la solicitud para realizar Loserville, la cual fue aprobada por la Dirección del Parque Estadio Nacional. En noviembre se llevaron a cabo las coordinaciones con la organización del Mundial, donde se acordó la convivencia de ambos eventos. Con ese entendimiento entre las partes, se entregó una respuesta positiva a la productora responsable del festival”.

Tras ello, desde la institución expusieron que “recibimos una alerta por parte de la Federación sobre la posible complejidad que podía generar el ruido de un recital de rock durante la final del Mundial. Ante esa situación, se evaluó de inmediato el escenario y se resolvió priorizar plenamente la actividad deportiva. Por ello, se determinó dar la opción de reprogramar el evento musical, asegurando así el correcto desarrollo del Mundial”.

La silenciosa salida de Israel Castro del IND

Esta nueva polémica que involucra al IND ocurre a solo días de la reprogramación y cambio de recinto del duelo entre la U y Coquimbo Unido, válido por la penúltima fecha de la Liga de Primera, lo cual habría desatado un conflicto entre los azules, el organismo y el Ministerio del Deporte.

Dicho encuentro pasó del Estadio Nacional al Santa Laura, producto una entrampada trama logística a raíz de la Teletón, pese a que habían acuerdos previos entre la U y el IND. Lo anterior, desencadenó una reunión de Israel Castro (director del IND) con el ministro Jaime Pizarro, quien estaba en desacuerdo con ceder la cancha ante su mal estado, aunque desde el Mindep detallaron que la determinación final pasó por el IND.

Esta controversia fue la última que tuvo a Castro como uno de sus protagonistas, ya que dejará el organismo el próximo mes. Si bien fuentes conocedoras del tema mencionaron que esto podría haber incidido en su decisión de dejar el cargo, lo cierto es que el directivo se fue de vacaciones y no volverá a ejercer dicha labor debido a que su vínculo contractual finaliza el 4 de enero de 2026 y no renovará para afrontar otros proyectos personales.

En su lugar, asumió de manera subrogante Lorena Castillo (jefa de división de Administración y Finanzas), quien se mantendría como directora nacional hasta que se convoque un nuevo concurso de Alta Dirección Pública para designar a la autoridad titular del servicio, lo cual podría quedar en manos de la próxima administración que asumirá en marzo del próximo año.