Natalia Duco deja en duda postulación de Chile a Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

La titular de Deportes recalcó que “tenemos que tomar decisiones responsables, sabiendo que para el presidente José Antonio Kast el costo de las cosas en relación al deporte no son gastos, sino que son inversión”.

AGENCIA UNO

Natalia Duco, ministra del Deporte, anunció que la postulación de Chile para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 está en duda, que había sido lanzada durante la administración de Gabriel Boric.

Esto, a pesar de que en diciembre pasado el Comité Olímpico Internacional (COI) indicó que Santiago era una de las ciudades que avanzaba a Diálogo Dirigido, instancia previa para designar a la sede de la cita olímpica.

La postura del COI fue celebrada en su momento por el antecesor de Duco, Jaime Pizarro, quien puntualizó que “demuestra la preparación y capacidad de gestión de Chile a través de infraestructura deportiva de nivel internacional, que se ha llevado a cabo durante los últimos 3 gobiernos, y que se ha podido evidenciar en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, y en una serie de otros eventos como el Mundial FIFA Sub-20, el Mundial de Ciclismo Pista, la Americup y los Juegos Parapanamericanos Juveniles, entre otros”.

Sin embargo, las palabras de Pizarro no encontraron eco en Natalia Duco, que expresó que “estamos evaluando con todas las condiciones, toda la situación económica del país, las prioridades; o sea, la situación que ha dejado la administración anterior no es fácil“.

La titular de Deportes recalcó que “tenemos que tomar decisiones responsables, sabiendo que para el presidente José Antonio Kast el costo de las cosas en relación al deporte no son gastos, sino que son inversión”.

No obstante, Natalia Duco dejó en claro que no hay una decisión tomada sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, aseverando que “apenas se tome, lo vamos a comunicar de manera inmediata porque sabemos la urgencia y las consecuencias también de una respuesta desfavorable”.