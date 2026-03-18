Terremoto en el fútbol chileno: Deportes Limache podría sufrir resta de puntos por este motivo

El cuadro de Limache, que ha mostrado uno de los mejores rendimientos en la campaña y se mantienen en el segundo lugar, podría sufrir un duro golpe de parte del “escritorio”.

Con solo siete fechas jugadas, el escritorio realiza una nueva aparición en la Liga de Primera del fútbol chileno.

El primer damnificado fue Unión La Calera, que hace unas semanas fue castigado con la resta de seis puntos por alinear un extranjero más en el terreno de juego, situación por la cual Everton y Cobresal se quedaron con las unidades, a la espera de la apelación de los Cementeros.

Tras ello, otro equipo de la Liga de Primera podría sufrir una resta de puntos. Se trata de Deportes Limache, que de momento se ubica en el segundo puesto de la tabla de posiciones, a solo una unidad del puntero Colo Colo.

Lo anterior, debido a que el “Tomate Mecánico” fue denunciado por la Unidad de Control Financiero ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

De acuerdo a Radio ADN, esto tiene que ver con un pago atrasado de 24 horas, respecto a las cotizaciones previsionales del plantel correspondientes al mes de enero.

Ante esto, Deportes Limache será citado a la próxima sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP para que el club presente sus descargos.

Si la defensa de Limache no prospera, el club podría sufrir la resta de tres puntos, lo que lo haría bajar a la cuarta posición de la tabla del Campeonato Nacional.