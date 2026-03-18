Por qué Omar Carabalí podría transformarse en el único chileno en jugar el Mundial 2026

Aunque integró el proceso de la Roja adulta al Mundial 2022, un artículo del reglamento de la FIFA lo facultaría para que juegue por la selección de Ecuador.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El buen momento que vive Omar Carabalí en el arco de O’Higgins podría llevarlo a que sea el único chileno que juegue el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El portero logró dejar en el olvido el bajo rendimiento que lo hizo salir de Colo Colo, de tal forma que desde el extranjero comenzaron a observarlo con detenimiento, con miras a convocarlo para la cita mundialista, de acuerdo con lo revelado por DSports.

Según se detalló, al arquero nacido en Guayaquil “lo están siguiendo desde la selección de Ecuador y es una de las alternativas para el proceso del Mundial“.

“No como arquero titular, pero sí para ser segundo o tercer portero”, complementaron desde el canal especializado en deportes.

Por qué Carabalí podría ser el único chileno en el Mundial 2026

En 2019, Omar Carabalí recibió la nacionalidad chilena, tras lo que se integró a los trabajos de la Roja Sub 23, entre ellos el Preolímpico 2020.

Además, durante cuatro fechas de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 el arquero estuvo en la banca de la Roja adulta.

Pese a lo anterior, y dado que Carabalí no ha sumado minutos con la selección chilena, el reglamento de la FIFA establece que continúa con la opción de jugar el Mundial 2026 por Ecuador, su país de origen.