Fernando Gago toma fuerza para asumir como entrenador de la U: este es el sueldo que recibió en su último club

Fernando Gago estaría muy cerca de convertirse en el entrenador de la U, para lo cual tendría que bajar considerablemente sus pretensiones económicas.

Luego de la temprana salida de Francisco Paqui Meneghini, la U de Chile continúa barajando opciones para dar con su próximo entrenador, donde Fernando Gago toma cada vez más fuerza.

En Argentina aseguran que las negociaciones están muy avanzadas. De hecho, el periodista especializado en mercado de pases, Germán García Grova, dio a conocer por medio de su cuenta de X que el cuadro estudiantil ya presentó una oferta formal al ex DT de Boca Juniors.

Con una propuesta sobre la mesa, el trasandino espera la definición de la dirigencia para cerrar su eventual llegada al fútbol chileno, ya que este lunes se llevará a cabo una reunión en el CDA para definir cómo continuarán las conversaciones con el técnico.

El elevado sueldo de Fernando Gago: ¿Lo podrá pagar la U de Chile?

El DT argentino no dirige desde su salida de Necaxa de México, la cual de materializó a fines de 2025. Si bien se encuentra libre, la negociación con la U no será sencilla, considerando el millonario sueldo que recibía en la Liga MX.

Gago arribó al Necaxa con un contrato que estipulaba el pago de dos millones de dólares al año, lo que se traduce en más de 150 millones de pesos mensuales. Un monto bastante alto en comparación al que recibía Meneghini, quien cobraba 53 millones cada 30 días.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ex Boca tendría que bajar considerablemente sus pretensiones para llegar a la Universidad de Chile.

Respecto a los otros candidatos que Azul Azul tiene en la mira son dos que han dirigido a La Roja: Eduardo Berizzo y Martín Lasarte, este último con un recordado paso en la U, donde se coronó campeón del Torneo Apertura 14-15.

Otro nombre que suena es el de Javier Gandolfi, argentino nacionalizado mexicano que ha dirigido a Talleres (Argentina), Independiente del Valle (Ecuador) y a Atlético Nacional de Colombia.