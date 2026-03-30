Cristiano Ronaldo aparece en el horizonte: cuándo vuelve a jugar Chile y los próximos amistosos de 2026

Tras caer ante Nueva Zelanda, La Roja se trasladará a Norteamérica para ser “sparring” antes del comienzo del Mundial.

Chile puso fin a su travesía por Oceanía, donde cosechó una victoria (4-2 ante Cabo Verde) y una dura derrota frente a Nueva Zelanda (4-2), ambas selecciones que dirán presente en el Mundial de Norteamérica 2026.

Si bien La Roja no disputará competencias oficiales este año, ya que las Eliminatorias iniciarán en 2027, la Selección Chilena tiene más partidos marcados en su calendario.

¿Cuándo volverá a jugar la selección de Chile?

El próximo partido que jugará Chile será en junio de 2026, donde enfrentará ni más ni menos que a la Portugal de Cristiano Ronaldo, previo al comienzo de la Copa del Mundo.

La Roja servirá como “sparring” para los lusos, considerando que en la fase de grupos competirán con Colombia, situación por la cual buscaron un rival sudamericano.

Este encuentro se jugará el sábado 6 de junio, y aunque la sede no está confirmada, se llevaría a cabo en Estados Unidos por la cercanía con el comienzo de la cita planetaria.

Este duelo no sería el único que protagonizaría Chile previo al Mundial, ya que el gerente de Selecciones, Felipe Correa, aseguró en febrero que están buscando otro rival para la fecha FIFA de junio. Según ha trascendido, hay una alta probabilidad que sea un equipo de Medio Oriente.

Mientras se define un segundo rival para junio, en septiembre el equipo nacional ya tiene un contrincante confirmado: Estados Unidos.

Se espera que Chile sume más amistosos para las ventanas de septiembre, octubre y noviembre. De momento, Nicolás Córdova se mantendría como entrenador: “Veremos qué es lo que espera la federación de mí… Mi compromiso con este proyecto es al 1000% y mientras la federación me necesite seguiré trabajando”, aseguró tras la caída frente a Nueva Zelanda.