Messi cerca de jugar Copa Libertadores: Conmebol abre la puerta a la MLS y Liga MX para que disputen el torneo

Alejandro Domínguez detalló las condiciones para que los clubes de MLS y México puedan regresar a la Copa Libertadores.

La opción de que los equipos de la Liga MX y la MLS disputen la Copa Libertadores cada vez se hace más fuerte, lo que podría dar paso al debut de Lionel Messi en la competición defendiendo al Inter de Miami.

En el caso de los equipos mexicanos, jugaron el certamen desde 1998 hasta el 2016, y a 10 años de la última participación de un club de aquel país, siguen manifestando su interés de volver al máximo torneo de clubes de la Conmebol.

Esta vez, quien volvió a reiterar la intención de estos dos países de jugar la Copa Libertadores fue el presidente del Inter Miami, el cubano Jorge Mas, quien propuso que “los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”.

Respecto a esta idea, el timonel de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habló con el canal brasileño Globo, donde dejó las “puertas abiertas” de la Copa Libertadores a los equipos mexicanos y estadounidenses.

Conmebol abre la puerta a equipos de la Liga MX y MLS jueguen la Copa Libertadores

En medio de la celebración por los 10 años de su administración, el dirigente paraguayo manifestó que “es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones”.

Siguiendo en esa línea, expuso que “es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Copa Libertadores como referente para la competición internacional y mundial”.

Tras ello, reveló su postura sobre la posibilidad de que mexicanos y estadounidenses disputen el certamen: “La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2016, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf“.

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores 2026?

El máximo torneo de clubes de Conmebol comenzará el martes 3 de febrero con los partidos de la Fase 1 clasificatoria. Respecto a la actividad de los equipos chilenos, estos jugarán a partir del martes 17 en la segunda fase (Huachipato y O’Higgins).

La fase de grupos iniciará el 7 de abril, donde Coquimbo Unido y Universidad Católica ya tienen asegurada su plaza.