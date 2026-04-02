Hoy juega la UC: La programación de la fecha 8 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Revisa la fecha y horarios de todos los partidos de la fecha 8, junto con el duelo que será transmitido por TV abierta a través de Canal 13.

Tras la disputa de los primeros partidos de la Copa de la Liga, este jueves regresa la Liga de Primera del fútbol chileno, con los duelos válidos por la fecha 8.

La U Católica abrirá la jornada enfrentando a Palestino en el Claro Arena, cuyo encuentro se jugará a partir de las 18:00 horas.

El viernes, habrán dos partidos: Coquimbo Unido vs Cobresal en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y el de O’Higgins vs Audax Italiano en el estadio El Teniente de Rancagua.

Durante el sábado, Deportes Limache recibirá a Unión La Calera, el cual se transmitirá en TV abierta a través de la señal de Canal 13. Más tarde, Everton hará de local ante Ñublense.

El domingo será el turno de Colo Colo, que visitará a Deportes Concepción ante un gran marco de público en el Ester Roa. Posteriormente, la U de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Deportes La Serena.

La fecha 8 de la Liga de Primera la cerrará Huachipato, que el lunes a las 20:00 horas recibirá a U de Concepción en Talcahuano.

La programación de la fecha 8 de la Liga de Primera 2026 del fútbol chileno

Jueves 2 de abril

Universidad Católica vs. Palestino. 18:00 horas. Claro Arena.

Viernes 3 de abril

Coquimbo Unido vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

17:30 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. O’Higgins vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 4 de abril

Deportes Limache vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio “Lucio Fariña Fernández”.

17:30 horas. Estadio “Lucio Fariña Fernández”. Everton vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 5 de abril

Deportes Concepción vs. Colo Colo . 15:30 horas. Estadio “Ester Roa Rebolledo”.

. 15:30 horas. Estadio “Ester Roa Rebolledo”. Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Nacional.

Lunes 6 de abril