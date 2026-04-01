Los millones que recibirían los clubes chilenos por aportar jugadores al Mundial 2026

La U, Cobresal y Universidad de Concepción se frotan las manos por los millonarios montos que podrían recibir de parte de la FIFA.

Los clubes de todo el planeta, incluyendo los del fútbol chileno, se frotan las manos previo al Mundial de Norteamérica 2026, debido a que la FIFA los recompensará por ceder a sus jugadores para disputar el certamen.

En este marco, la Universidad de Chile, Cobresal y la U de Concepción están expectantes, ya que en sus filas tienen a futbolistas que suelen ser convocados por sus selecciones y luchan por jugar la Copa del Mundo.

Los millones que podrían recibir la U, Cobresal y la U de Concepción si sus jugadores son nominados al Mundial 2026

Lucas Romero fue uno de los grandes fichajes de la U para esta temporada. A pesar de que prácticamente no jugó con Francisco Paqui Meneghini, fue citado a la selección de Paraguay en la reciente fecha FIFA, donde tuvo un rol destacado en los partidos de la Albirroja.

Considerando lo anterior, el volante de 23 años se ilusiona con ser parte de la delegación que viaje a Norteamérica, lo cual podría significar que el cuadro azul reciba una millonaria suma.

Esto, debido al Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA, el cual repartirá una cifra de 355 millones de dólares entre los equipos que aporten jugadores a las selecciones que participen en el Mundial, que comienza el 11 de junio.

Se trata de una suma récord, ya que incrementará casi un 70% en comparación con la Copa del Mundo de 2022, donde se repartió un total de 209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones.

En el caso de Cobresal y Universidad de Concepción, ambas escuadras podrían verse beneficiadas gracias a la selección de Panamá. El atacante de la escuadra del Salvador, César Yanis, busca un cupo y jugó 90 minutos en el último partido válido por fecha FIFA, mientras que la presencia del goleador del Campanil, Cecilio Waterman, sería casi un hecho, ya que es el principal referente en el ataque de los centroamericanos.

Si los tres jugadores mencionados son convocados al Mundial 2026, los equipos chilenos recibirían un aporte de 11 mil dólares diarios, cuya ayuda inicia en la concentración previa de las selecciones y termina al día siguiente de que el equipo sea eliminado.

No obstante, el total por jugador se divide y se reparte entre los clubes en los que el futbolista haya estado inscrito durante los dos años previos al torneo.