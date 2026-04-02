Vuelco total: U Cátolica cede ante Conmebol y llega a un acuerdo para recibir hinchas de Boca Juniors en el Claro Arena

Cruzados envió una propuesta de última hora para cumplir con las exigencias de Conmebol, y tras una reunión con la Delegación Presidencial, se aprobó el recibimiento de la hinchada del conjunto argentino.

Después de varias jornadas de tensas negociaciones entre la U Católica, Boca Juniors, la Delegación Presidencial Metropolitana y Conmebol, finalmente se llegó a un acuerdo para que el partido de Copa Libertadores se juegue en el Claro Arena.

Luego de que se pusiera en duda la organización del duelo válido por la fecha 1 de los grupos del certamen, donde incluso se barajó la posibilidad de trasladarlo al Estadio Nacional, las autoridades confirmaron que el encuentro se disputará en Las Condes con 2.000 hinchas del cuadro xeneize en las gradas.

La UC presentó un plan de seguridad de última hora tras las presiones de Conmebol y Boca Jrs, el cual finalmente fue acogido por la Delegación Presidencial. De esta forma, el conjunto precordillerano evitará sanciones y mantendrá la localía en su estadio.

“He visto en Católica la mejor voluntad por la exigencia que hemos hecho de aumentar en un 25% tanto los guardias privados que van a tener en el interior, como los que se van a desempeñar en la zona donde estará la hinchada de visita, con cámaras portatiles y corporales que permitan el monitoreo en tiempo en real. También garantizar que la circulación de las hinchadas sea segregada y no existan actos violentos”, sostuvo el delegado Germán Codina.

Siguiendo en esa línea, expuso: “Reconozco que hemos tenido a un club que ha entendido que tiene que desembolsar más recursos para abrir el espacio a hinchas visitantes y dar la tranquilidad a quienes concurran al estadio”.

A lo que agregó: “Hubo un ejemplo claro de lo que queremos para el fútbol. Vamos a permitir el ingreso de los 2.000 hinchas de Boca siempre que Cruzados cumpla con las condiciones que establecimos en esta reunión”.

¿Dónde se ubicarán los hinchas de Boca Juniors en el Claro Arena?

De acuerdo a la propuesta que la UC hizo llegar a las autoridades, contempla un aforo de dos mil fanáticos visitantes, quienes se distribuirán de esta forma: 861 en galería Ignacio Prieto Alto, 685 en Ignacio Prieto Bajo y 454 en el sector visita.

El debut de la Universidad Católica ante Boca Juniors por Copa Libertadores 2026 será el próximo martes 7 de abril a las 20:30 horas.