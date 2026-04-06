Cristian Garin logra importante triunfo en Montecarlo y da un gran salto en el ranking: ahora va por Zverev

Garin sigue encendido y logró su tercera victoria en el certamen.

Cristian Garin (109°) sigue intratable en el Masters 1000 de Montecarlo y se instaló en la segunda ronda, donde enfrentará a un viejo conocido.

La segunda raqueta nacional, que sufrió la pérdida de su padre hace unos meses, volvió a mostrar un gran nivel y encadenó tres triunfos al hilo, considerando los dos partidos de la qualy que superó con éxito.

En la primera ronda del cuadro principal, Garin se impuso por 6-4 y 6-2 sobre el italiano Matteo Arnaldi (107°), logrando su primera victoria en un main draw de un Masters 1000 desde Shanghái 2023.

Esta seguidilla de triunfos llega en un momento muy oportuno, ya que en la reciente actualización del ranking ATP había salido del top 100. Ahora, con el resultado que obtuvo este lunes, el chileno ascenderá al puesto 82° del escalafón mundial.

El próximo rival de Cristian Garin en el Masters 1000 de Montecarlo

El siguiente rival de Cristian Garin será un viejo conocido: Alexander Zverev (3°). Ambos tenistas se han enfrentado en tres ocasiones, con dos triunfos para el chileno. ¿El último duelo? Resultó a favor del Tanque por doble 6-4 en Múnich 2024.

Este duelo se jugará este martes 7 de abril en horario por confirmar.

De esta manera, Gago se sumó a Alejandro Tabilo en la segunda ronda de Montecarlo, ya que la primera raqueta nacional se impuso sin complicaciones en su debut ante Marton Fucsovics.

Su próximo rival en segunda ronda saldrá del duelo que disputan el checo Jiri Lehecka (13°) y el estadounidense Emilio Nava (103°).