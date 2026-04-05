Con quién jugará Alejandro Tabilo tras pasar a segunda ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

El también chileno Cristian Garin (100°) disputará este lunes la primera ronda frente al italiano Matteo Arnaldi (107°).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (39°) tuvo un exitoso debut en el Masters 1000 de Montecarlo y ahora espera rival en la segunda vuelta.

El nacional se impuso en sets seguidos por 6-4 y 6-3 al húngaro Marton Fucsovics, 51 del mundo, en un partido que se extendió por 1 hora y 24 minutos.

El triunfo del tenista chileno fue contundente, ya que en el primer set no tuvo ningún punto de quiebre en su contra.

De esta forma, la primera manga Alejandro Tabilo la ganó luego de que le quebró el servicio a Marton Fucsovics cuando el húngaro iba 4-5.

En el segundo parcial, en tanto, el europeo mostró un juego más ofensivo, pero también cometió más errores, lo que aprovechó el nacional para quebrarle otra vez el servicio y sellar su triunfo con un 6-3.

Con quién jugará Tabilo el segunda ronda de Montecarlo

Con su victoria, Tabilo espera en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo al ganador del partido que disputarán el estadounidense Emilio Nava y el checo Jiri Lehecka.

El norteamericano, que pasó la qualy, está ubicado en el lugar 104 del mundo, mientras que el europeo y reciente finalista en Miami es el 14 del orbe.

Por otra parte, el también chileno Cristian Garín (100°) disputará este lunes la primera ronda frente al lucky loser italiano Matteo Arnaldi (107°).