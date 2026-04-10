¿Con el foco puesto en la FFCh? Juan Tagle deja la presidencia de la U Católica tras 10 años

El abogado anunció que no se presentará a la reelección en Cruzados, en medio de los rumores que lo sitúan como candidato a la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

Juan Tagle comunicó que no continuará en la presidencia de la U Católica, al anunciar que no se presentará a la próxima elección de Cruzados que se realizará en abril. La decisión —según explicó— responde a una reflexión personal y familiar, además del interés de algunos accionistas por asumir un rol más activo en la conducción de la sociedad.

El abogado dejará el cargo tras 10 años como presidente y 16 ligado al directorio, periodo en el que lideró una de las etapas más exitosas del club en lo deportivo e institucional. Bajo su gestión, Universidad Católica logró múltiples títulos nacionales, incluyendo un histórico tetracampeonato, además de avanzar en la modernización de su estructura.

Uno de los hitos que marcó su administración fue la concreción del Claro Arena, proyecto largamente esperado por los hinchas y que busca posicionar al club con infraestructura de estándar internacional.

Fin de ciclo en UC: Juan Tagle deja la presidencia de Cruzados

En su mensaje de despedida, Tagle agradeció a jugadores, trabajadores, dirigentes y fanáticos, destacando el compromiso colectivo que permitió consolidar el crecimiento de la institución. Asimismo, sostuvo que Cruzados queda con bases sólidas para proyectarse en el tiempo y enfrentar una nueva etapa.

“Con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la Sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo. Esta decisión considera además el legítimo interés de algunos de los accionistas más relevantes de Cruzados en cuanto a tomar un rol más preponderante en la administración del club”, expuso a través de un comunicado.

“De esta manera, luego de haber participado por 16 años en el directorio de Cruzados, incluyendo 10 años como Presidente, a partir de la fecha señalada dejaré de ser Presidente de Cruzados y miembro de su directorio”, aseveró.

Esto, en medio de los rumores respecto a los pasos que seguirán la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), las cuales deberán separarse tras la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP).

Producto de lo anterior, en Quilín se acortan los plazos para designar sus representantes en la federación.