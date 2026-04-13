Garin vuelve al top 100, y Jarry y Barrios también ascienden: sonríen los chilenos en el ranking ATP

El único chileno que registró una baja en el ranking fue Alejandro Tabilo, quien esta semana competirá en el ATP de Múnich.

Este lunes se realizó una nueva actualización del ranking ATP, donde se registraron varios movimientos respecto a los tenistas nacionales, donde destaca el gran salto de Cristian Garin, quien volvió al top 100.

El número uno de Chile continúa siendo Alejandro Tabilo. El zurdo, a pesar de alcanzar la segunda ronda del Masters de Montecarlo, retrocedió seis puestos y ahora se ubicó en el casillero 45°. Lo anterior, debido a que no logró defender la totalidad de puntos que ganó el año pasado en el certamen.

La gran noticia para el tenis nacional fue Cristian Garin, que tras sortear con éxito la qualy y llegar a la segunda ronda en Mónaco, escaló 26 lugares y se situó en el puesto 83°.

Respecto a Tomás Barrios, el chillanejo subió tres lugares y ahora se encuentra 123° en la clasificación mundial. Por su lado, Nicolás Jarry cortó su negativa racha de 13 derrotas consecutivas y llegó hasta las semifinales del Challenger de Madrid. Por ello, subió un lugar y se posicionó en el 155°.

Así quedaron los tenistas chilenos en la nueva actualización del ranking ATP

45° Alejandro Tabilo (-6) .

. 83° Cristian Garin (+26) .

. 123° Tomás Barrios (+3) .

. 155° Nicolás Jarry (+1) .

. 304° Matías Soto (-).

Movimientos en el Top 10 y nuevo N° 1 del mundo

Tras la disputa del Masters de Montecarlo, el italiano Jannik Sinner volvió al número uno del mundo, después de que se impusiera en la final contra el español Carlos Alcaraz.

Así quedó el top 10 del escalafón mundial: