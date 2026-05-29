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Política

Iván Poduje acusa que en el gobierno de Boric “hubo una romantización de la toma”

El titular de Vivienda además acusó a Nicolás Grau de recortes en subsidios para “perjudicar” al Gobierno de Kast.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, se refirió a la proliferación de campamentos y tomas en los últimos años, ante lo cual anunció una serie de medidas para erradicar los asentamientos informales.

En entrevista con radio Pauta, el titular del Minvu precisó que uno de los puntos más críticos es la erradicación del cerro Chuño en Arica, en el cual se ha asentado el crimen organizado.

Es por ello que explicó que se inició su desalojo por área: “Cuando hay crimen organizado hay un desalojo selectivo que hacen las policías para sacar a los delincuentes y el crimen organizado que manejan”.

En esta línea, Iván Poduje hizo una comparación con el gobierno de Gabriel Boric, aseverando que en su periodo “hubo poca voluntad” para intervenir en cerro Chuño.

“Hubo una idealización de la toma, una romantización de la toma, la exministra Tohá dijo que había que sentar al grupo de los tomadores y al grupo de los propietarios en la misma mesa, fue una brutalidad lo que dijo”, puntualizó el secretario de Estado.

Para Poduje, “estábamos hablando de personas que entraban con armas, con maquinaria, con topografía, una verdadera industria de venta de tierra robada. Entonces sí, el gobierno anterior tuvo una mano muy blanda”.

Es por esto que dejó en claro que el actual Gobierno está “planificando 14 desalojos”, entre las que destaca la toma de Cerro Centinela en San Antonio, apuntando que los principales impulsores de esta medida son “las familias que están esperando su casa y que vieron cómo el gobierno anterior, por razones muy difíciles de explicar, el presidente Boric destinó 11 mil millones de pesos para comprar un terreno tomado, saltó la fila de 4 mil familias que estaban esperando esa plata”.

Pero Iván Poduje también tuvo palabras para el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, asegurando que su gestión es una de las principales trabas para enfrentar la reconstrucción de Viña del Mar.

“El principal costo que nosotros tuvimos fue heredado por el ministro Grau, que nos recortó la mitad de los subsidios de los segmentos vulnerables para este año. El recorte que nos hizo Grau en febrero de 20.000 subsidios, cuando son 40.000, fue desastroso, y no hubo ninguna explicación consistente, y a mí me hace pensar que este señor lo hizo con el afán de perjudicar al nuevo gobierno, y eso es fatal”, sentenció el ministro de Vivienda.

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