El resultado que necesita La Roja Sub 17 ante Bolivia para clasificar al Mundial 2026: cuándo juega y dónde verla

Chile enfrentará a Bolivia en el repechaje, luego de que los nacionales quedaron en el quinto lugar del Grupo A y los altiplánicos en el cuarto puesto del Grupo B.

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La derrota por 1-3 frente a Ecuador este domingo complicó las opciones de la Roja Sub 17 de clasificar al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar este año, pero los dirigidos por Ariel Leporati aún tienen posibilidades de asegurar un cupo.

El miércoles 15 de abril, a partir de las 19:00 horas, Chile enfrentará a Bolivia en el repechaje, luego de que los nacionales quedaron en el quinto lugar del Grupo A y los altiplánicos en el cuarto puesto del Grupo B.

El equipo que gane el duelo sacará pasajes de inmediato a la cita mundialista, mientras que el perdedor todavía tendrá una última opción para acudir a Qatar.

Dónde ver el partido de la Roja Sub 17 ante Bolivia

De acuerdo con los estatutos del torneo, quien salga derrotado en este partido jugará con posterioridad un partido ante el perdedor de la otra serie, en el duelo entre Venezuela y Uruguay.

Las selecciones que ya aseguraron su clasificación directa al Mundial Sub 17 son Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

El partido de La Roja Sub 17 y su similar de Bolivia podrá ser visto a través de DSports y en la televisión abierta por Canal 13.