Colo Colo celebra su aniversario y la U visita a Everton: la programación de la fecha 10 de la Liga de Primera

Revisa la agenda completa del fútbol chileno y cuál será el duelo que se transmitirá por TV abierta este fin de semana.

La fecha 10 de la Liga de Primera del fútbol chileno comienza este viernes 17 de abril, donde destacan diversos partidos.

Los encargados de abrir la jornada serán Deportes Limache vs Universidad de Concepción, quienes jugarán a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.

El sábado, la U de Chile visitará a Everton en el Estadio Sausalito en Viña del Mar, con el objetivo de repuntar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Dentro de los partidos más destacados está el de Colo Colo, que celebrará sus 101 años este domingo recibiendo a Palestino en el Estadio Monumental.

La décima fecha de la Liga de Primera la cerrará la Universidad Católica, que hará de local ante Unión La Calera el lunes 20 de abril en el Claro Arena.

La programación de la fecha 10 de la Liga de Primera del fútbol chileno