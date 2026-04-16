Tras sus triunfazos de visitante: cuándo vuelven a jugar la UC y Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Los equipos chilenos cerraron una semana perfecta en el ámbito internacional y quedaron en muy bien pie en sus respectivos grupos.

La UC y Coquimbo Unido lograron triunfazos de visitantes y se ilusionan en la Copa Libertadores 2026.

Tras un gran partido en el Mineirao, Universidad Católica venció en los descuentos a Cruzeiro por 2-1, gracias a las anotaciones de Justo Giani y Jimmy Martínez. Con este resultado, ahora son 17 victorias de equipos chilenos jugando en Brasil por torneos Conmebol.

En este escenario, los dirigidos por Daniel Garnero quedaron en la segunda posición del Grupo D con tres puntos, los mismos que el conjunto brasileño. Boca Juniors lidera la zona con seis unidades y Barcelona de Guayaquil es el colista con cero puntos.

¿Cuándo volverá a jugar la UC por Copa Libertadores? Los Cruzados tendrán dos semanas para preparar su siguiente partido en el plano internacional, donde se medirán contra Barcelona en Ecuador. Este duelo se jugará el miércoles 29 de abril a las 20:00 horas (de Chile).

Así quedó el Grupo D:

Coquimbo también sorprendió en Libertadores y se impuso por 2-0 sobre Universitario de Deportes en Perú, posicionándose en la parte alta de su zona.

Los Piratas se encuentran en el segundo lugar con los mismos puntos que Nacional de Uruguay (4) y se ilusionan con avanzar de fase.

Ahora, el siguiente desafío de los dirigidos por Hernán Caputto será contra Deportes Tolima en Colombia. Este encuentro se disputará el próximo martes 28 de abril a las 22:00 horas.

Respecto al cuadro colombiano, de momento se ubica en la tercera posición con un punto, luego de empatar con Universitario y perder 3-1 contra el conjunto uruguayo.

Así está el Grupo B de la Copa Libertadores: