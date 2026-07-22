“Se las dio de galán”: la broma de Pangal Andrade tras el rescate del “Chino” en el Cajón del Maipo

El deportista, que participó en las labores de búsqueda de los tres excursionistas extraviados en el Cajón del Maipo, reaccionó con humor luego de conocer los detalles de la historia.

Luego de que las tres personas que permanecieron seis días aisladas en el Cajón del Maipo fueran rescatadas con vida, Pangal Andrade reaccionó con humor al desenlace de la historia y lanzó una serie de bromas sobre Manuel Orellana, conocido como “El Chino”.

El deportista, quien colaboró activamente en las labores de búsqueda gracias a su conocimiento del sector cordillerano, conversó con el programa “Hay que decirlo” de Canal 13, donde aprovechó de bromear sobre “El Chino”, quien permanecía junto a Martina Núñez y Magdalena Retamal en un refugio de montaña.

La broma de Pangal Andrade tras el rescate del “Chino” en el Cajón del Maipo

Todo ocurrió luego de que se viralizaran las imágenes del rescate, donde Orellana aparece visiblemente afectado al abordar el helicóptero de Carabineros, mientras que las dos mujeres también evidenciaban la emoción del momento tras ser encontradas.

En ese contexto, Pangal comentó entre risas: “Estamos muertos de la risa porque finalmente todo terminó bien y no pasó nada”.

Posteriormente lanzó una de las frases que más comentarios generó en redes sociales: “Estábamos todos buscando al ‘Chino’… se las dio de galán, iba a pasar la noche con estas dos chiquillas a las termas, y al final terminó en un refugio como seis días, con comida, con cerveza, con vinito, imagina hubieran cámaras en ese refugio. Imagínate que después, obviamente fueron a constatar lesiones”.

El exchico reality también reconoció que conoció parte de la historia una vez que descendió desde la cordillera, instancia en la que supo que las dos mujeres rescatadas eran educadoras de párvulos vinculadas al hijo de Orellana, situación que también abordó con humor.

Además de las bromas, Andrade cuestionó la decisión de ingresar a la montaña pese a las condiciones climáticas y señaló: “Estuvimos todo el día apaleando (nieve) y de repente nos dice el Gope que iba pasando el helicóptero, que estaban super bien, estaban la raja en el refugio”.

Finalmente, el deportista cerró sus declaraciones destacando que, pese a todo lo ocurrido, el desenlace fue positivo para los tres excursionistas: “Nos reímos porque salió bien; menos mal no pasó nada”.