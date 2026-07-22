El carácter de un país emprendedor

La dimensión se vuelve crítica en regiones cuya economía depende de pocas actividades. Allí, cada negocio que se consolida hace dos cosas a la vez: diversifica una matriz local frágil y fortalece a la persona que lo levantó. El rasgo emprendedor -tolerancia al riesgo, capacidad de adaptación, sentido de agencia- no es solo un perfil profesional. Es una manera de habitar el mundo que enriquece a quienes la comparten.

¿Qué tipo de país tendríamos si hubiera más emprendedores? La pregunta parece económica, pero apunta sobre todo al carácter de una sociedad. Un país no crece solo en sus cifras agregadas: crece en la cantidad de personas que ejercen iniciativa, sostienen un proyecto propio y sienten que su esfuerzo tiene efecto real sobre su entorno. Y ese tipo de crecimiento ocurre en un lugar concreto: los territorios. Allí se levanta una infraestructura menos visible que los caminos o la conectividad, y más decisiva, que tiene relación con la capacidad de los habitantes para generar actividad económica autónoma. Cuando esa capacidad se sostiene, no solo se activa el empleo. Mejora la vida de quienes la ejercen.

Un estudio de Wharton sobre 11.000 graduados de MBA (2012) mostró que, a mayores ingresos, mayores niveles de felicidad. Hasta ahí, nada nuevo. Lo revelador es que al cruzar la variable emprendimiento, los índices de satisfacción son siempre más altos, independiente del ingreso. Profesionales que podrían ganar más como ejecutivos eligen su propio negocio y reportan estar mejor.

Hay más. Una investigación de Baylor University y Louisiana State University cruzó datos del Center for Disease Control y del US Census y detectó una tendencia consistente: a medida que aumentan los pequeños negocios en un territorio, mejora la salud de quienes lo habitan. Los emprendedores presentan menor incidencia de enfermedades físicas y mentales, visitan menos el hospital y declaran mayor bienestar personal.

Eso cambia los términos del debate. Emprender es infraestructura productiva, sí, pero también cívica: cultiva un sentido de agencia sobre la propia vida -la convicción de que el esfuerzo modifica el entorno- que después se traspasa a la comunidad.

La dimensión se vuelve crítica en regiones cuya economía depende de pocas actividades. Allí, cada negocio que se consolida hace dos cosas a la vez: diversifica una matriz local frágil y fortalece a la persona que lo levantó. El rasgo emprendedor -tolerancia al riesgo, capacidad de adaptación, sentido de agencia- no es solo un perfil profesional. Es una manera de habitar el mundo que enriquece a quienes la comparten.

Vale la pena tomarse en serio esa evidencia, sobre todo desde el sector privado. Las empresas que operamos en a lo largo del país, con un foco principalmente regional, tenemos una oportunidad -y una responsabilidad- que excede lo comercial: contribuir a que florezca el emprendimiento en los lugares donde estamos presentes. La experiencia sugiere que ese aporte rinde cuando se piensa con horizonte de largo plazo y se traduce en herramientas concretas: formación, acompañamiento, redes, acceso a financiamiento, fomento del liderazgo femenino. Sostenido en el tiempo, deja capacidades instaladas en el territorio que permanecen mucho después de cualquier proyecto puntual. Es un aporte directo al tejido social del país, y un terreno en el que todas las empresas, sin excepción, tenemos espacio para hacer más.

Detrás de cada emprendimiento que crece, hay una persona que vive mejor y un entorno que se sostiene. Activar esa energía humana, desde donde a cada uno le toca, es probablemente una de las formas más silenciosas, y más poderosas, de construir país.