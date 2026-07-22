Ante riesgo de rechazo: retrasan votación de informe de Comisión Mixta por megarreforma en el Senado

Los deseos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), de despachar la iniciativa durante la jornada, no se pudieron concretar.

AGENCIA UNO

Los cálculos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), de despachar durante esta jornada el proyecto de megarreforma tras su paso por la Comisión Mixta, no se pudieron cumplir, luego que desde el propio oficialismo solicitaran retrasar su votación.

La petición fue realizada por la UDI, tras analizar que no estaban los respaldos claves en su propio sector para garantizar su aprobación en la Cámara Alta

Según consignó La Tercera, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) ya había anunciado su voto en contra al informe de la Comisión Mixta, la ausencia de su compañero de partido Enrique Van Rysselberghe (UDI), y la indecisión de Rojo Edwards y Matías Walker de respaldar el texto.

La voces de alerta se encendieron con las declaraciones del senador Sanhueza, quien pidió que “tengamos los estándares que se necesitan para tener una adecuada administración, y, finalmente, que los recursos de ese municipio no dependan de una persona solamente en cómo lo administra, porque cuando ese alcalde se va, el perjuicio queda para toda la comunidad, y esa comunidad tiene que aguantar por años”.

“Recientemente, en la Región de Ñuble me informan que hay un municipio que seguramente va a haber que colocar un administrador provisional, producto de que cada año se va endeudando más. Por eso, es que no puedo concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa, si no se toma una solución de fondo, donde el ministro de Hacienda, en conjunto con las diferentes asociaciones de municipios, puedan buscar un camino para poder regular de manera adecuada esto”, argumentó el legislador.

La Comisión Mixta resolvió el mecanismo de compensación propuesto por el Gobierno para las municipalidades que se verán afectadas por la exención del pago de contribuciones, donde Tesorería General de la República realizará transferencias a los municipios los recursos equivalentes por la menor recaudación.

Tras conocerse el anuncio de aplazamiento de la votación del informe de la Comisión Mixta, el senador Matías Walker indicó que “lo advertimos con mucha convicción: no puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco. Se posterga la votación de la mega reforma hasta que ello se garantice”.

Esta postura fue respaldada por el senador Juan Luis Castro (PS), que sostuvo que el Ejecutivo debió centrarse en primer lugar en enfrentar la emergencia en el centro-norte del país generada por el sistema frontal.

“Y resulta que se precipita esta decisión de tocar este tema, hacer una comisión mixta a matacaballo. Y aquí, en el oficialismo, no se cuenta con los votos suficientes…. Aquí ha habido ya un esfuerzo, nosotros hemos estado de principio a fin, hemos hecho nuestro planteamiento, pero la ciudadanía merece respeto. Más que pedir segunda discusión, lo que procede es votar, y que la ciudadanía sepa cuál es el epílogo en el Congreso de este proyecto de ley”, cuestionó.