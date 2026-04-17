La Roja clasificó por segundo año consecutivo: cuándo comienza el Mundial Sub 17 y todo lo que debes saber de Qatar 2026

Chile Sub 17 arrasó 4-0 a Bolivia para sellar su clasificación a la Copa del Mundo y ahora iniciará su preparación para el torneo.

La Roja Sub 17 jugó un gran partido en el repechaje del Sudamericano y concretó su clasificación al Mundial de la categoría por segundo año consecutivo.

La selección dirigida por Ariel Leporati superó en todos los aspectos a Bolivia y se impuso por 4-0 en el marcador, dejando atrás una serie de dudas tras una irregular fase de grupos, donde obtuvo solo cuatro puntos.

Con goles de Amaro Riveros, Joaquín Muñoz, Baltazar Oróstica e Ignacio Cerda, Chile aprovechó su oportunidad y se instaló en el Mundial de Qatar, lo cual evidencia una cierta continuidad en el desarrollo juvenil, ya que con esta son dos citas seguidas a la que asiste la escuadra nacional.

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Ahora, Chile se preparará para el Mundial Sub 17 de 2026 que se realizará en Qatar y contará con 48 selecciones, al igual que la cita planetaria adulta que se desarrollará en Norteamérica en junio.

Los cupos se distribuyen de esta forma: UEFA (11), África (10), Asia (9), Concacaf (8), Conmebol (7) y Oceanía (3).

Con el boleto que sacó el Equipo de Todos, la Copa del Mundo ya tiene a 29 selecciones clasificadas:

Conmebol : Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Chile.

: Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y UEFA : Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumania y Serbia.

: Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumania y Serbia. Concacaf : Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México y Panamá.

: Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México y Panamá. OFC : Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda. AFC: Qatar (anfitrión).

El certamen se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre y se espera que la FIFA confirme las fechas de los partidos y el sorteo de la fase de grupos durante las próximas semanas.