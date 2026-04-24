Con quién debuta la Roja Sub 17 Femenina por un cupo para el Mundial: dónde verla y a qué hora

El torneo continental se disputa en Paraguay y entrega cuatro cupos para la cita mundialista, que se llevará a cabo este año en Marruecos.

Este viernes 24 de abril la Roja Sub 17 Femenina tendrá su debut en el Sudamericano de la categoría, con la misión de obtener un pasaje al Mundial de Marruecos 2026.

El torneo continental, que se disputa en Paraguay, entrega cuatro cupos para la cita mundialista que se llevará a cabo en el país africano y contará con la participación de 24 equipos.

La Roja Sub 17 Femenina integra el Grupo A del campeonato que reúne a las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Los otros equipos que forman parte de esa serie son Bolivia, Colombia, Argentina y el país organizador del certamen, Paraguay.

Con quién debuta la Roja Sub 17 Femenina y dónde verla

De acuerdo con la programación, el equipo que comanda Vanessa Arauz hará hoy su estreno oficial ante la selección de Bolivia.

El partido entre la Roja Sub 17 Femenina y su similar altiplánica se jugará en el estadio CARFEM de Ypané, a partir de las 16:00 horas.

Quienes deseen ver el debut de las chilenas podrán hacerlo a través de T13.cl, 13Go y por la Señal 2, T13 en Vivo.

Los próximos partidos de las seleccionadas nacionales son los siguientes: