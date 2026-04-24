Se puede perder el Mundial: la dura sanción que recibió Prestianni por insultar a Vinicius

La UEFA dio a conocer el severo castigo para el argentino por insultos homofóbicos, a pesar de que en un principio se le acusó de racista.

El jugador argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, recibió una histórica sanción de parte de la UEFA por comportamiento “discriminatorio”.

El ente rector del fútbol europeo lo castigó por seis partidos, aunque tres de esos compromisos quedan en suspenso durante un periodo de dos años.

En primera instancia, el argentino de 20 años fue acusado de llamar “mono” a Vinicius Jr, en medio del partido de ida de los playoff de la Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Ante esto, el árbitro activó el protocolo antirracista, debido a que el brasileño y otros futbolistas del conjunto español denunciaron la supuesta discriminación.

Desde aquel entonces, Prestianni ha negado las acusaciones. Sin embargo, pese a que se tapó la boca y no se ha podido descifrar qué palabras le dijo a Vinicius, la UEFA lo suspendió para el duelo de vuelta, el cual terminó ganando el equipo merengue. Dicho encuentro se consideró en la sanción.

La sanción y la posibilidad de que quede inhabilitado para el Mundial 2026

Este viernes la UEFA determinó una suspensión de “un total de seis partidos oficiales de competiciones de la UEFA y/o de selecciones nacionales” para el futbolista trasandino.

Lo anterior, debido a que el delantero habría incurrido en una “conducta discriminatoria (es decir, homófoba)” con sus acciones.

Tres de estos partidos quedan en suspenso durante dos años, por lo que el jugador no deberá cumplirlos si no reincide.

Además, la UEFA informó que solicitarán a la FIFA “que la suspensión se extienda a nivel mundial”, lo que podría afectar la posible participación de Prestianni en el Mundial 2026, aunque aún no se tiene certeza si Lionel Scaloni lo considerará para la Selección Argentina.