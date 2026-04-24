Falleció mujer que viajaba en auto que chocó carabinero ebrio: cuándo será su formalización

Se trata de una ciudadana colombiana de 20 años de edad, quien al momento del choque se dirigía hacia su lugar de trabajo.

Este mediodía falleció la mujer que resultó herida de extrema gravedad, luego de que el vehículo de aplicación en que se trasladaba como pasajera fue chocado por un auto conducido por un carabinero que manejaba ebrio.

Así se confirmó desde la ex Posta Central, hasta donde había sido trasladada en condición crítica, tras la colisión que se produjo a las 03:00 horas de la madrugada de este viernes en la intersección de las calles Tarapacá con San Francisco, en la comuna de Santiago.

Se trata de una ciudadana colombiana de 20 años de edad, quien al momento del choque se dirigía hacia su lugar de trabajo.

Qué se sabe del carabinero que conducía ebrio

Por otra parte, desde la policía uniformada se ratificó que a bordo del vehículo conducido por el carabinero iban otros seis integrantes de la policía uniformada, todos los cuales escaparon del lugar sin prestar ayuda a las víctimas.

Según se reveló, se los identificó como:

Ángel Cerna Rojas (conductor)

C. Gallardo M. Cabo primero (acompañante)

(acompañante) B. Luna O., cabo segundo (acompañante)

(acompañante) P. Uribe S., cabo segundo (acompañante)

(acompañante) M. Cádiz V., carabinero (acompañante)

(acompañante) R. Correa C., carabinero (acompañante)

(acompañante) R. Muñoz O., carabinero (acompañante)

Además, se dio a conocer que el conductor del automóvil marcó 1.19 en la prueba del alcohol que se le realizó.

A la vez, se ratificó que todos los carabineros involucrados en el hecho serán sometidos a un sumario por parte de la institución policial, mientras que se prevé que el policía que manejaba será trasladado a las 14:00 horas desde la Cuarta Comisaría al Centro de Justicia.