La reaparición de Crispi: el duro round con Desbordes por despido de funcionaria con cáncer el mismo día que asumió Boric

Crispi y Desbordes protagonizaron una discusión a raíz del caso de la exjefa Subdere, quien fue despedida tras cirugía por cáncer el 11 de marzo de 2022.

Una gran polémica generó el caso de la exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco, luego de que el Ministerio de la Mujer le solicitara la renuncia no voluntaria en medio de su tratamiento por cáncer.

Esta determinación provocó un amplio debate sobre las desvinculaciones en el sector público. No obstante, ahora salió a la luz un caso similar que ocurrió en el comienzo de la administración de Gabriel Boric, donde Eleonora Espinoza, exjefa de la División de Estudios y Políticas Públicas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), tuvo que dejar su cargo en 2022.

En diálogo con T13, Espinoza cuestionó: “Está pasando que salieron todos a defender a la ex directora del Sernameg, efectivamente salieron a defenderla hoy día pero cuando yo estuve la misma situación era una jefa de división, estaba pasando por lo mismo y ahí ninguna persona levantó la voz. Ninguna mujer, Ninguna ministra”.

Fue el 11 de marzo de 2022 cuando dejó su cargo, mismo día en que hubo cambio de gobierno. De acuerdo a su testimonio, en dicho momento se encontraba en recuperación de una cirugía de reconstrucción mamaria a raíz de un cáncer de mama, la misma enfermedad que padece Carrasco.

“Me había operado recién de una reconstrucción mamaria y solicité al jefe de división entrante si podía considerar quedarme por un par de meses más para que me pudiera aplicar el seguro médico. Se lo pedí personalmente y no… me sacaron ese mismo día“, expresó.

En este marco, explicó que “solo estaba pidiendo quedarme como cualquier otro profesional e inclusive con uno o dos grados menor. Me da lo mismo, lo que necesitaba en ese minuto era que pudiera aplicar mi seguro médico para poder costear esa operación”.

La intervención de Desbordes y el cruce con Crispi por funcionaria despedida con cáncer

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, conoció el caso en aquel momento y aseguró que intervino para evitar que la mujer fuera cesada de su cargo.

Desbordes comentó que llamó a Giorgio Jackson (nominado como ministro) y a Miguel Crispi (subsecretario de Desarrollo Social), siendo este último el “más receptivo”. “Me quedé tranquilo por una respuesta bastante contundente de Crispi. Mi sorpresa es que la echaron el mismo 11 de marzo pese a que estaba recién operada de cáncer”, sostuvo.

“Es un doble estándar, porque ellos cuando llegaron al Gobierno no tuvieron consideración con muchos casos. Yo sé de muchos casos más, que la gente prefiere olvidar. Entonces ahí hay un doble estándar: a los míos los cuido, con los míos tengo un criterio humano. Con los del otro lado, no. Entonces no puede exigir el gobierno saliente un trato distinto al que ellos no le dieron a muchas personas“, criticó.

Ante esto, Crispi emitió una declaración pública, señalando que “su renuncia fue aceptada por la subsecretaria Troncoso del gobierno del presidente Piñera el día 28 de febrero, 11 días antes de que yo asumiera en mis nuevas funciones como Subdere”.

“Solo recibí información informal el día 18 de marzo, por parte del entonces diputado Desbordes, quien a la vez me señaló que la ex jefa de división ya se encontraba con su asunto resuelto”, aseguró.

Con estos antecedentes, Crispi apuntó contra Desbordes y reiteró: “Mario, sabes bien q la renuncia fue puesta a disposición y aceptada el 28 de febrero por el gobierno anterior. Días después de asumir, cuando recibí tu mensaje te llamé personalmente, me dijiste que su situación laboral ya estaba resuelta. No entiendo la polémica que intentas armar”.

El alcalde no tardó en contestar en redes sociales y replicó: “A usted y al señor Jackson los llamé semanas antes del cambio de mando. Con ambos conversé la situación en detalle, y ambos quedaron de revisar lo pedido. No es cierto que me comunique con usted días después de asumir. Por favor no mienta, mejor hubiera sido guardar silencio como hizo su compañero”, sentenció.