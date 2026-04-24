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Política

Presidente Kast reconoce “error por desconocimiento” en almuerzo con excompañeros en La Moneda

El mandatario hizo un mea culpa sobre la polémica que generó la comida con sus excompañeros, asegurando que “no se va a volver a repetir”.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El presidente José Antonio Kast admitió este viernes que cometió un error “por desconocimiento” al invitar a sus excompañeros de universidad a un almuerzo en el Palacio de La Moneda.

En el marco de su participación en el Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia, el jefe de Estado aseveró: “Uno también puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, y no se va a volver a repetir”.

A lo que agregó: “Así que no se preocupen, nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial”, provocando risas de los asistentes.

Tras ello, el mandatario expuso que uno puede enmendar y “para eso es la corrección”, señalando que “para eso, en el fondo, uno acoge también y agradece las fiscalizaciones. Si uno siempre actúa de la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien”.

De acuerdo a los dichos de Kast, la transparencia es una obligación constitucional: “Cada día debemos esforzarnos cada uno de nosotros, nadie es perfecto”, sostuvo.

Siguiendo en esa línea, aseveró que “todos tenemos que ir mejorando la transparencia y el dar a conocer los actos públicos, y tenemos que utilizar esto en el buen sentido”.

El polémico almuerzo de Kast con excompañeros en Las Moneda

Hace unas semanas, el mandatario recibió en La Moneda a sus excompañeros de Derecho de la Universidad Católica, quienes tenían a disposición un menú que incluía tartar de tomates, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo.

Lo anterior, generó un amplio debate en la esfera pública y desencadenó en una denuncia ante Contraloría por parte del diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del PS.

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