Colo Colo puede ser líder exclusivo: cómo quedó la tabla de la Liga de Primera y cuándo vuelve la acción

El Campeonato Nacional se paralizará por tres semanas para dar paso a la Copa de la Liga, aunque el Cacique deberá ponerse al día ante Coquimbo Unido.

Este fin de semana se llevó a cabo la fecha 11 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde Colo Colo se situó en el parte alta de la tabla junto a Deportes Limache y también destacó el triunfo de la U sobre la UC en el Clásico Universitario.

Limache solamente pudo lograr un empate en su visita a Audax Italiano y desaprovechó su oportunidad para mantenerse como líder exclusivo del Campeonato Nacional.

Por su parte, el Cacique (que tiene un partido menos) obtuvo una sufrida victoria ante Universidad de Concepción por 2-1 en los descuentos. Con ello, los dirigidos por Fernando Ortiz igualaron las 21 unidades de los tomateros.

Si bien Deportes Limache tiene mejor diferencia de gol, Colo Colo tiene la opción de ser líder exclusivo si ganan si duelo pendiente frente a Coquimbo Unido, el cual se disputará el domingo 3 de mayo a las 17:30 horas en el Monumental.

Por otro lado, en el partido más destacado de la jornada, la U de Chile se impuso sobre la U Católica en una nueva versión del Clásico Universitario. Los Azules vencieron por 1-0 a los Cruzados gracias a la anotación de Juan Martín Lucero.

Ahora, la Liga de Primera tendrá un receso de casi tres semanas, debido a que en estos días de jugarán dos fechas (cuarta y quinta) de la Copa de la Liga.

De esta manera, la acción de la Primera División se retomará el 15 de mayo, aunque entre medio jugarán los albos y los piratas para ponerse al día.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera del fútbol chileno