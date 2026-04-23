Terremoto en la U: Michael Clark renuncia a la presidencia de Azul Azul

El ingeniero comunicó su salida de Azul Azul a través de una extensa carta, luego de haber arribado en 2021.

Michael Clark no va más en Universidad de Chile. El empresario anunció que dejará de ser el presidente de Azul Azul.

El ingeniero que arribó al club en 2021 comunicó su salida a través de una extensa carta que publicó la U a través de sus redes sociales.

“Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul“, comenzó diciendo Clark.

“En la despedida quiero decirles que nada en La U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo“, añadió.

Siguiendo en esa línea, el ahora exdirigente sostuvo que “bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes y pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente”.

Tras ello, manifestó su agradecimiento a la hinchada del conjunto universitario: “Muchas gracias por ser uno de los millones de hinchas azules y por creer en nuestro equipo. Este abono renueva un pacto de fidelidad que se concreta cada vez que nos vemos en la cancha en los 12 meses del año”.

Para cerrar, Michael Clark expresó los “mejores deseos para el nuevo Presidente o Presidenta de la U, así como para quienes asuman próximamente en el Directorio. Estaré siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí. Un abrazo muy grande para todos”.