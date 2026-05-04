Celebra el tenis chileno: Garin y Barrios arrasan en el Masters de Roma

Los tenistas nacionales debutaron con éxito en la qualy y están a un triunfo de acceder al cuadro principal, donde ya está instalado Alejandro Tabilo.

Este lunes fue una gran jornada para el tenis chileno, luego de que Cristian Garin (104°) y Tomás Barrios (134°) comenzaran de manera sólida su participación en el Masters 1000 de Roma.

Gago, quien es el primer sembrado de la qualy, arrasó al tunecino Moez Echargüi (140°). El marcador se inclinó por 6-0 y 6-2 a favor del nacional en solo una hora y 22 minutos.

El dos de Chile comenzó con todo y no cedió juegos en el primer set, salvando dos puntos de break. En la segunda manga quebró el saque a su rival en el tercer y séptimo game, lo que le bastó para llevarse el encuentro y quedar a un triunfo de acompañar a Alejandro Tabilo en el cuadro principal del certamen.

Por su parte, Tomás Barrios venció al italiano Jacopo Vasami (464°) por parciales de 6-3 y 6-4, en un duelo que se extendió por una hora y 26 minutos.

En el primer set, el chillanejo quebró en el primer y noveno juego, mientras que en la segunda manga hizo lo propio en el décimo game.

Los rivales de Cristian Garin y Tomás Barrios en la ronda final de la qualy del Masters de Roma

Ahora, con el objetivo de meterse al cuadro principal de Roma, Garin se medirá ante el británico Jan Choinski (122°), quien viene de superar por 7-5 y 6-4 al serbio Dusan Lajovic (132°).

En tanto, Barrios chocará contra el español Daniel Mérida (86°), quien llega a esta instancia tras derrptar por 7-5 y 6-4 al estadounidense Mackenzie McDonald (129°).

La acción del cuadro principal del torneo comienza este miércoles 6 de mayo.