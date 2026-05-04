Trimestre negativo en 2026: Imacec registró caída de 0,1% en marzo y completó su tercer retroceso consecutivo

Durante el primer trimestre del año, la economía chilena promedia una contracción de 0,3%, con lo que se sitúa como el peor desde 2023.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Banco Central informó este lunes que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró una caída de 0,1% en marzo, en comparación con igual mes de 2025.

De esta forma, el indicador completó su tercer retroceso consecutivo, ya que en febrero había sido de -0,3%, mientras que en enero, la actividad anotó -0,5%.

Durante el primer trimestre de 2026, la economía chilena promedia una contracción de 0,3%, con lo que se sitúa como el peor desde 2023.

Según lo detallado por el Banco Central, en términos desestacionalizados, la actividad mostró un mayor dinamismo, ya que el índice creció 0,3% respecto del mes previo, además de avanzar 0,3% en 12 meses.

De acuerdo con lo apuntado por el instituto emisor, se debe considerar que este año el mes de marzo registró un día hábil más que en 2025.

Imacec: caída en bienes, pero aumento en comercio y servicios

El Banco Central precisó que la caída en la producción de bienes explica el mal desempeño del Imacec en el primer trimestre, aunque fue compensado en parte por el mejor comportamiento de los servicios y el comercio.

En particular, la producción de bienes cayó 5,2% anual, en lo cual inicidieron todos sus componentes, y representa su mayor caída mensual desde abril de 2022, cuando fue de un -6,4%.

La minería evidenció una caída del 6,5% debido a una menor extracción de cobre, en tanto que la industria manufacturera disminuyó 2,6%.

A nivel desestacionalizado, el sector también mostró debilidad, con una contracción de 0,6% mensual, explicada tanto por la minería como por la industria.

Por el contrario, el comercio creció 5,1% en términos anuales, con expansiones en todos sus componentes, en especial el comercio mayorista, impulsado por ventas de maquinaria y equipos. En el segmento minorista, por su parte, destacaron las ventas en almacenes de comestibles, vestuario y plataformas online.

En tanto, los servicios aumentaron 2,1% anual, con lo que, en términos desestacionalizados, ambas actividades incidieron positivamente en el resultado mensual del Imacec, con crecimientos de 1,9% en comercio y 0,4% en servicios.

Respecto del Imacec no minero, el Banco Central dijo que mantiene su expansión, luego de que mostró un crecimiento de 0,9% anual, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,5% respecto del mes anterior y 1,3% en doce meses.