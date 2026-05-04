Restricción vehicular 2026: conoce el calendario, los horarios y las multas

La medida regirá hasta el próximo 31 de agosto en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con el propósito de disminuir la contaminación ambiental y atenuar los episodios críticos en el invierno, este lunes 4 de mayo se dio inicio a la restricción vehicular en la Región Metropolitana, la que se prolongará hasta el lunes 31 de agosto.

A esta medida se suma también la prohibición de quemas agrícolas, la restricción al uso de calefactores a leña residencial y la paralización de fuentes fijas en episodios críticos como preemergencias o emergencias ambientales.

Las autoridades destacaron los positivos resultados que ha tenido esta política de Estado en materia de descontaminación. Aquello, porque su aplicación en la Región Metropolitana ha permitido disminuir el material particulado 2,5 –el más dañino para la salud de las personas- en un 75% desde inicios de los 90 a la fecha.

En concreto, la restricción vehicular comenzó a regir en las siguientes comunas:

Provincia de Santiago: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia. La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea. Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda. Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago, Vitacura.

Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia. La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea. Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda. Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago, Vitacura. Provincia de Maipo: San Bernardo.

San Bernardo. Provincia Cordillera: Puente Alto.

El calendario de la restricción vehicular 2026

Las autoridades elaboraron este año un nuevo calendario de restricción vehicular para automóviles, station wagons y similares con sello verde (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011), según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 8-9

Martes: 0-1

Miércoles: 2-3

Jueves: 4-5

Viernes: 6-7

Para los vehículos sin sello verde, la restricción es la siguiente:

Lunes: 6-7-8-9

Martes: 0-1-2-3

Miércoles: 4-5-6-7

Jueves: 8-9-0-1

Viernes: 2-3-4-5

Respecto de las motos y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2010, el calendario es el siguiente:

Lunes: 8 -9

Martes: 0-1

Miércoles: 2-3

Jueves: 4-5

Viernes: 6-7

En tanto, los autos no catalíticos tienen prohibida la circulación dentro del anillo de Américo Vespucio durante los días y horarios en que rige la restricción vehicular.

Entre qué horas rige la prohibición

Durante estos meses, los vehículos tendrán prohibido circular de lunes a viernes entre las 7:30 y las 21:00 horas, quedando exentos los días feriados.

Los buses de transporte privado de pasajeros, así como los interurbanos y rurales sin sello verde, tendrán restricción entre las 10:00 y las 16:00 horas, según el último dígito de su patente.

Los vehículos de transporte de carga sin sello verde tendrán prohibido circular en el área interior del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, entre las 10:00 y las 18:00 horas, también de acuerdo con el último dígito de la patente.

Las multas

De acuerdo con lo informado por la autoridad, quienes circulen por la provincia de Santiago con un vehículo que se encuentra con restricción se arriesgan a recibir una multa de entre 1 y 1,5 UTM, es decir, de entre $70.588 y $105.882.

En el caso de la Municipalidad de Santiago, informó que si se paga previo a la fecha de citación, la multa puede ser rebajada a 1 UTM, pero de lo contrario la persona deberá acudir al Juzgado de Policía Local al que fue citado.