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Política

Senador Cruz-Coke aborda negociaciones por Ley de Reconstrucción y apunta: “La derechita cobarde es el sostén del Gobierno”

El timonel de Evópoli también advirtió dificultades en estrategias como negociar con el PDG. “Comprometer votos de un conglomerado que no tiene consistencia ideológica es muy complejo”, dijo.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

El presidente y senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, ahondó en la próxima tramitación que tendrá la Ley de Reconstrucción -también denominada proyecto misceláneo o megarreforma- y aseguró que la coalición a la que pertenece “es el sostén del Gobierno”.

En conversación con radio Pauta, el parlamentario dio su parecer sobre la estrategia de negociación: “La idea de proyecto a proyecto a mí no me gusta y no me gusta la idea de transaccionalidad porque si no cada grupo político por un puñado de votos puede también transar su agenda de política y eso me parece que tiene que encierra un peligro”.

En ese sentido manifestó cuestionamientos a los acercamientos con el Partido de la Gente, que aceptó aprobar la idea de legislar luego de que el Gobierno accediera a ingresar un proyecto que contemplara medidas de alivio a la clase media, como la eliminación del IVA a medicamentos y pañales. “Comprometer votos de un conglomerado que no tiene consistencia ideológica es muy complejo”, advirtió.

Adicionalmente, reafirmó que “la derechita cobarde es el sostén del gobierno, perdónenme, y lo dijimos en campaña. El presidente lo comprendió muy bien y entiende que este proyecto va a ser discutido en la Cámara y en el Senado, donde tú no vas a poder lograr el 100% de las cosas. Imagínate que este Gobierno está transando con el PDG”.

“Los motes que son propios de campaña hay que desterrarlos y tratar de ser tremendamente pragmático en cómo se gobierna y se sale adelante, porque acá hay urgencias de los chilenos que las tenemos claras, sobre todo, en el tema del empleo y la cesantía, que es gravísimo. En ese sentido, este proyecto trae elementos que son muy valiosos”, zanjó.

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