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Vuelve la lluvia a Santiago los primeros días de mayo: cuándo y dónde

Tras varios días con agradables temperaturas, mayo trae de regreso la lluvia a Santiago en estos primeros días.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Luego de varios días con agradables temperaturas, la llegada de mayo traerá de regreso la lluvia a Santiago, según han confirmado varios especialistas.

Uno de ellos es Jaime Leyton, quien aseguró que un sistema frontal “comenzará a soldarse con una nueva perturbación proveniente del océano.” Esto llevará a que “desde mañana (martes) comienza a afectar la parte más activa, que recorre rápidamente desde la Región de Los Lagos hasta la Región Metropolitana“.

El meteorólogo aseguró que la lluvia, eso sí, concretará su regreso este miércoles 6 de mayo a eso de las 14:00 horas en Santiago. Para entonces se esperan entre 5 y 15 mm.

Al pronóstico de Leyton se suma también la Dirección Meteorológica de Chile, donde indicaron que la lluvia debiera llegar a Santiago en la tarde-noche del miércoles, la que se mantendría hasta la madrugada y mañana del jueves.

Pero junto con eso, se advirtió que la capital sufrirá rachas de viento entre este lunes y jueves, las que podrían llegar hasta los 60 km/h.

Las zonas afectadas por este fenómeno serán las siguientes:

  • Valparaíso: Cordillera.
  • Metropolitana: Cordillera.
  • O’Higgins: Cordillera.
  • Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
  • Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
  • Bío Bío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

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