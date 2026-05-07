Los resultados que necesita U Católica para clasificar a octavos de Copa Libertadores en la próxima fecha

La UC se mantiene en el primer lugar del Grupo D y podría llegar a la última jornada con el paso asegurado a octavos, donde dependería de sí misma para terminar líder de la zona.

Universidad Católica empató sin goles ante Cruzeiro como local en la Copa Libertadores y la lucha por clasificar a octavos de final sigue abierta a dos fechas del cierre.

Pese a no aprovechar la oportunidad de jugar con un hombre más durante la gran parte del segundo tiempo, Los Cruzados quedaron como líderes del Grupo D y podrían sellar su paso a la siguiente ronda en la próxima jornada.

Para ello, se deben dar una serie de resultados.

Los resultados que necesita la U Católica para clasificar a octavos de Copa Libertadores

En concreto, la UC necesita vencer a Barcelona de Ecuador en el Claro Arena y que no haya empate en el duelo entre Boca Juniors y Cruzeiro en La Bombonera.

Si Cruzeiro le gana al cuadro Xeneize, quedaría con 10 puntos al igual que Católica, mientras que los argentinos quedarían con solo 6 unidades. En este caso, Boca no podría alcanzar a los precordilleranos en la última fecha, ya que solamente podrían llegar a 9 puntos.

Si Boca se impone frente a Cruzeiro, la UC también aseguraría su paso a octavos y el primer puesto se definiría en La Bombonera en la última fecha. Esto, debido a que si Cruzeiro iguala en puntaje con Católica, La Franja se beneficiaría por el criterio de enfrentamiento directo. De esta forma, no hay chance de que el conjunto de Belo Horizonte supere en la tabla a los dirigidos por Garnero.

Además de clasificar, el conjunto nacional dependería de sí mismo para terminar líder de la zona. Así se jugará la fecha 5 del Grupo D:

Boca Juniors vs Cruzeiro (19 de mayo).

Universidad Católica vs Barcelona de Guayaquil (21 de mayo).