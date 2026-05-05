Los futbolistas vinculados a casas de apuestas y los detalles del proyecto que prohíbe su publicidad

Diputados de la Comisión de Deportes explicaron a EL DÍNAMO los alcances de la iniciativa que prohíbe a futbolistas ser rostros de estos sitios, adelantando que se podría extender a otras actividades deportivas.

El Gobierno decidió esta semana otorgar urgencia legislativa al proyecto de ley que busca prohibir que futbolistas tengan contratos publicitarios con casas de apuestas.

Los diputados de la UDI, Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao, han impulsado esta iniciativa, la cual se presentó en diciembre de 2023, en el marco de las constantes apariciones de jugadores en publicidades de estas plataformas en línea.

“Las casas de apuestas no deberían auspiciar ninguna actividad de la cual tienen un conflicto de interés directo, eso es lo primero. Pero es aún más grave que jugadores que participan de un deporte, sobre el cual se generan miles de apuestas, tengan además contratos publicitarios con este tipo de plataformas. Por supuesto que eso abre la puerta al amaño de partidos, como ha ocurrido en otros países”, dijo a EL DÍNAMO Teao, quien es integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados.

Respecto a la urgencia que le otorgó el Ejecutivo, el parlamentario comentó que el proyecto “ya está en condiciones de comenzar a tramitarse en la Comisión. Y eso esperamos que ocurra lo antes posible, porque es indispensable legislar y regular esta situación”.

En este contexto, Sulantay enfatizó que “el mercado de las plataformas de apuesta online son ilegales. Incluso, existiendo un dictamen de la Corte Suprema que lo ratifica. Por ello, desde el punto de vista administrativo estamos apoyando el proyecto de ley que regulariza esta actividad económica, pero no con las relaciones comerciales entre las organizaciones deportivas, jugadores o integrantes del cuerpo técnico. Esto, hablando desde la transparencia que debe tener el deporte, no es aceptable. No puede haber duda alguna de los resultados”.

AGENCIA UNO.

De hecho, durante esta jornada la Subtel admitió trabas para ejecutar el fallo que ordena bloquear 12 sitios web de este tipo. Si bien las empresas de telecomunicaciones ejecutaron con rapidez el bloqueo, las casas de apuestas lograron evitar el cese de sus funciones cambiando sus dominios.

Los detalles del proyecto y los futbolistas que promocionan casas de apuestas

Se ha hecho usual ver a futbolistas en publicidad de casas de apuestas, pero esto se debe a que son los clubes los que tienen contratos con estas plataformas. En la presente temporada, los 16 equipos de Primera División son auspiciados por estos sitios.

Apuestas Royal: Audax Italiano, Deportes Concepción, Deportes Limache, Huachipato, Ñublense, Universidad de Concepción, Cobresal, La Calera, Everton, Palestino y Deportes La Serena.

Audax Italiano, Deportes Concepción, Deportes Limache, Huachipato, Ñublense, Universidad de Concepción, Cobresal, La Calera, Everton, Palestino y Deportes La Serena. Jugabet: Colo Colo y Universidad de Chile

Colo Colo y Universidad de Chile BC Game: O’Higgins

O’Higgins Pin Up: Coquimbo Unido

Coquimbo Unido 1xBet: Universidad Católica

“Las ganancias de estas plataformas dependen de los resultados de los juegos. Por ello, creemos que la relación comercial entre quienes proveen esos resultados y las casas de apuestas que obtienen ganancias con ellos, no es admisible”, sostuvo Sulantay.

“Son dos proyectos de ley en este sentido, los cuales obviamente podrían fusionarse. Uno, el que prohíbe las relaciones comerciales entre los clubes y las plataformas de apuestas digitales. Y el otro, en el mismo sentido con jugadores activos. El objetivo es cerrar todas las posibilidades de que clubes; jugadores; cuerpos técnicos y dirigentes, entre otros, se involucren con estas plataformas a través de contratos de publicidad”, añadió el legislador.

Sobre esta iniciativa en particular, Hotuiti Teao explicó que “en principio aplica para jugadores de fútbol profesional y representantes. Sin embargo, pareciera pertinente extenderlo a otras actividades deportivas”.

AGENCIA UNO.

En esa línea, comentaron que lo más probable es que durante la tramitación de este proyecto de ley se incluyan indicaciones para incluir a otros deportes, como el básquetbol, por ejemplo.

En cuanto a los futbolistas activos que promocionan casas de apuestas por su cuenta, destacan Arturo Vidal y Gary Medel.

El volante de Colo Colo estuvo bajo la lupa el año pasado debido a que era el rostro principal del sitio JuegaconelKing, el cual permitía apostar por diversas situaciones de juego que podría protagonizar Vidal en los partidos.

Allí, estalló la polémica cuando fue expulsado contra Racing en Copa Libertadores. Ante el revuelo que causó terminó desligándose de la plataforma, ya que Conmebol evaluó iniciar una investigación al respecto.

No obstante, en la actualidad el mediocampista ha realizado diversas publicaciones en sus redes sociales promocionando a Jugabet. De hecho, en una de estas publicaciones promociona el código King100 para “poder duplicar su siguiente depósito”.

Captura Instagram.

Gary Medel es otro de los jugadores que ha estado ligado a plataformas en línea. Cuando pertenecía al Bologna de Italia fue embajador de Betano junto con Eduardo Vargas.

Actualmente, el Pitbull es rostro del sitio Juegalo, donde ha promocionado su código GARY y ha invitado a sus seguidores a ser partícipes de sorteos.