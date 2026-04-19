Natalia Duco define la “prioridad” del Ministerio del Deporte y genera ola de reacciones: “Si uno va fea, perdiste”

Las declaraciones de la ministra del Deporte fueron recogidas por la cuenta oficial del Team ParaChile, que terminó borrando el video tras la repercusión que causó en redes sociales.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, enfrenta una nueva controversia a raíz de unos comentados dichos sobre lo que definió como una de las principales prioridades de su cartera.

En medio del ITTF World Para Future Santiago 2026, la secretaria de Estado aseguró que “la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”.

A lo que añadió: “Eso es lo que pienso yo y ustedes díganme si es verdad. Para nosotros, la ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón. Es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea”.

Siguiendo en esa línea, la ex atleta aseveró que “si uno va fea, con la polera mala, ya perdiste po“.

Tras ello, la ministra Duco expresó que “uno tiene que ir tan lindo vestido, que los demás quieran tu buzo, porque ya ganaste. Esa es mi obsesión, tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos“.

Video fue eliminado: las críticas contra la ministra Natalia Duco

El mensaje de la titular del Deporte fue publicado a través de un video en la cuenta del Team ParaChile, el cual finalmente fue eliminado, aunque siguió circulando en otras redes sociales, generando amplia repercusión.

Dentro de las reacciones, está el de la destacada gimnasta nacional, Makarena Pinto, quien cuestionó duramente las palabras de la ministra.

“Lo fundamental para cualquier deportista es contar con un equipo médico, igualdad de género, mejores condiciones de viajes y que nadie tenga que pagar por representar a Chile. El respeto y la justicia en las evaluaciones son la base”, sostuvo.

En en esa línea, la medallista de oro en los Juegos Odesur 2022 criticó: “Es increíble que la vestimenta siga siendo un conflicto. Hace poco pedí el equipo necesario para viajar y me fue negado. No debería ser una lucha obtener lo mínimo para competir con dignidad”.