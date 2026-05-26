La dura caída de Cristian Garin en Roland Garros y cómo queda en el ranking ATP

El tenista nacional cayó en cuatro sets y se despidió del segundo Grand Slam del año. Pese a ello, lograría un ascenso en el ranking ATP.

Cristian Garin (114°) tuvo debut y despedida en Roland Garros 2026, donde sufrió una dolorosa derrota en la primera ronda.

La segunda raqueta nacional sucumbió ante el estadounidense Learner Tien (18°) por 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2, en un duelo que se extendió por una hora y 54 minutos.

La difícil jornada de Cristian Garin en Roland Garros

Gago fue superado de principio a fin por el norteamericano de 20 años, quien viene de ganar el ATP de Ginebra. En el primer set, Tien quebró el saque de Garin en tres ocasiones para imponerse 6-0 en solamente 18 minutos.

Tras ganar apenas cinco puntos en dicha manga, en el segundo capítulo del partido el nortino reaccionó y se llevó el parcial por 6-2.

No obstante, el estadounidense nuevamente apretó el acelerador y dejó otra vez en blanco al chileno, propinándole otro 6-0.

En el cuarto set, Tien logró dos break y sentenció el compromiso por 6-2, eliminando a Garin del segundo Grand Slam del año.

Con este resultado, Gago se despide de París con dos puntos ATP, los cuales le permitirán escalar al casillero 112° del ranking, según la clasificación en vivo.

Ahora, queda esperar cuáles serán los próximos desafíos del tenista nacional, ya que no aparece inscrito en ningún certamen hasta la semana del 8 de junio.

Queda un chileno en Roland Garros

De esta manera, solamente queda un chileno con vida en Roland Garros, luego de que Alejandro Tabilo (36°) arrasara en su debut y se impusiera en sets corridos ante el polaco Kamil Majchrzak (78°).

Ahora, por la segunda ronda deberá enfrentar a Valentin Vacherot (19°), quien viene de vencer a Thomas Faurel (378º) en cuatro sets. Este duelo se jugará el jueves 28 de mayo en horario por confirmar.