La trama detrás del túnel descubierto en Antofagasta para robar $40 mil millones

Un operativo de la PDI logró la detención de once personas vinculadas a la construcción de este túnel en Antofagasta, el cual buscaba concretar un nuevo Robo del Siglo.

Durante la jornada de este lunes quedó al descubierto la construcción de un túnel en la ciudad de Antofagasta, que tenía como objetivo concretar el robo de $40 mil millones a la empresa de valores Loomis.

Fue la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta de la Policía de Investigaciones (PDI) la que logró desarticular a la organización criminal llamada El Sindicato del Silencio y evitar el ilícito.

El plan para llevar a cabo lo que se habría convertido en un nuevo Robo del Siglo comenzó hacer varios meses, cuando en febrero arrendaron un local comercial en el centro de la ciudad nortina, cercano a la empresa de valores. Fue desde ahí que comenzaron la excavación, la que logró extenderse por 15 metros.

Lo que fue descubierto por la PDI dejó en claro que el trabajo realizado no era de aficionados. Quienes excavaron instalaron, por ejemplo, un sistema de ventilación eléctrica para poder respirar.

La organización criminal logró llegar hasta la bóveda principal de la empresa Loomis, pero mientras creían que el plan avanzaba como esperaban, no sabían que estaban siendo observados. Es que la PDI realizaba seguimientos en distintos puntos de la ciudad, centrándose en el local comercial que arrendaron, la residencial donde dormían y los vehículos en los que se movilizaban.

Fue la madrugada del 18 de mayo en que se realizó el operativo que terminó con la detención de once personas, diez chilenos y un argentino. Ahí lograron confirmar que seis de ellos estaban encargados de la excavación de este túnel en Antofagasta, dos realizaban labores de vigilancia y los otros tres estaban encargados de cometer un delito paralelo en el sector sur de la ciudad, para distraer a las autoridades.