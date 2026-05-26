Senador Bianchi barre con Kusanovic y lo acusa de “extorsionar” al Gobierno: “Es inaceptable las pataletas”

El senador Bianchi acusó que Kusanovic ni siquiera “sabe cómo vota” y descartó negociar con el Gobierno para la nominación del delegado en Magallanes.

El senador Karim Bianchi (IND) abordó la molestia de su par Alejandro Kusanovic (IND-RN) con el Gobierno, lo que llevó a que pusiera en duda su voto a favor de la Ley de Reconstrucción Nacional.

Kusanovic acusó al presidente José Antonio de Kast no respetar el nombramiento del delegado presidencial de Magallanes, luego de negociar con Bianchi y su padre, el diputado Carlos Bianchi (IND-PPD). Ante esto, hizo un llamado a negociar con él y así respaldar la iniciativa impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Ante esta situación, Karim Bianchi manifestó en Radio Universo que “si yo veo a un senador que dice si a mí no me dan algo, yo no les voto, o porque no me dieron una delegada me molesto, eso yo creo que raya totalmente fuera de los códigos que tiene que existir en una política sana“.

Para él, Kusanovic “es un senador que ni siquiera sabe cómo vota, cuando hay que votar le pregunta al senador Kuschel (RN) o al senador Edwards (IND-RN) cómo vota, y le levantan el dedito y Kusanovic le aprieta el dedito, eso es lo que hace”.

“No sé si lo pautean, pero sí sé que es un ignorante que no sabe cómo vota, entonces quizás en la etapa de la votación de la reforma tal vez también padezca la ignorancia”, agregó.

El senador Bianchi también aprovechó de desmentir una negociación con el Gobierno, como lo planteó su par Kusanovic. “Yo no he negociado nada, ni para ahora que voto esto, ni para la nominación del delegado, yo no negocio nada con nadie, entonces no quiero verme manchado por este señor”, afirmó.

“Acá yo creo que él puede votar como se le antoje, pero lo que es inaceptable es la extorsión, y lo que es inaceptable en una persona de su edad son las pataletas”, cerró.