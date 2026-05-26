Alza será en julio: averigua cuánto subirá la cuenta de la luz según tu comuna

De acuerdo con lo informado desde la Comisión Nacional de Energía, el impacto por el alza en las cuentas de la luz no será igual en todo el país.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

En un promedio de 4,9% se sitúa el alza en las cuentas de la luz en el país, de acuerdo con lo confirmado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Según precisó el organismo, el aumento se concretará a partir del próximo 1 de julio y considera dos componentes: un incremento del 2,1% en generación y otra alza preliminar de 2,8% en transmisión.

Explicó, a la vez, que este próximo reajuste corresponde a la actualización semestral de las tarifas eléctricas.

Cabe consignar que, en definitiva, el incremento en la cuenta de la luz dependerá tanto de la comuna como de la empresa distribuidora.

Desde la misma CNE se recordó que durante el primer semestre de este año se produjeron descuentos extraordinarios aplicados a las tarifas, los cuales estuvieron asociados a errores en cálculos del IPC y sobreestimaciones de activos de transmisión.

Cuál es el alza de la luz en tu comuna

De acuerdo con lo informado desde la Comisión Nacional de Energía, el impacto por el alza en las cuentas de la luz no será igual en todo el país.

En esa línea, el director de la Fundación Energía Para Todos, Javier Piedra, le explicó a 24 Horas que “no todas las comunas tienen exactamente la misma tarifa. También pasa que no todas las distribuidoras tienen exactamente los mismos contratos eléctricos”.

Si deseas saber cuánto variará tu cuenta de la luz según la comuna en que resides, así como tu nivel de consumo, puedes visitar el sitio web cuentadelaluz.cl o pinchar acá.