Programación de equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana: horarios y lo que se juegan la UC, Coquimbo, O’Higgins y Audax

Coquimbo ya aseguró su clasificación a octavos en Libertadores, lo que la UC buscará replicar. En Sudamericana, O’Higgins y Audax siguen con chances de meterse en los playoffs.

Esta semana es clave para los equipos chilenos en la Copa Libertadores y Sudamericana, donde buscarán superar la fase de grupos y meterse en las rondas eliminatorias.

El primero en saltar a la cancha será O’Higgins de Rancagua, que este martes necesita sí o sí la victoria ante Millonarios en Colombia para avanzar a los playoffs de Sudamericana.

Durante esta jornada, Coquimbo Unido cerrará su participación en la fase de grupos de Libertadores visitando a Nacional, con el objetivo de terminar primero de su grupo, luego de asegurar su clasificación a octavos con una fecha de anticipación.

El miércoles, Audax Italiano visitará a Olimpia en Paraguay por la Gran Conquista. El cuadro de colonia está obligado a ganar y esperar que Vasco pierda o empate con Barracas Central. En caso de que el conjunto chileno empate en Asunción, debe esperar una derrota de Vasco en Brasil.

La acción de los clubes chilenos finalizará con el duelo de la U Católica vs Boca Juniors. El conjunto cruzado depende de sí mismo para avanzar a los octavos de la Gloria Eterna, y para ello, debe empatar o ganar en La Bombonera.

La programación de los equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana para esta semana

Los duelos de los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana se podrán ver en vivo en las pantallas de ESPN, DSports, Disney+ y Chilevisión.

Martes 26 de mayo de 2026:

Millonarios (Colombia) vs. O’Higgins – 18:00 horas. DSports y DGO.

– 18:00 horas. DSports y DGO. Palestino vs. Deportivo Recoleta (Paraguay) – 18:00 horas. ESPN y Disney+.

– 18:00 horas. ESPN y Disney+. Nacional (Uruguay) vs. Coquimbo Unido – 20:30 horas. Chilevisión, ESPN y Disney+.

Miércoles 27 de mayo de 2026:

Olimpia (Paraguay) vs. Audax Italiano – 18:00 horas. ESPN y Disney+.

Jueves 28 de mayo de 2026: